El bitcóin alcanza los 5.000 dólares por primera vez desde noviembre

El precio del bitcóin superó repentinamente este martes la barrera de los 5.000 dólares, alcanzando su nivel más alto desde el mes de noviembre de 2018. El valor de la moneda digital llegó a subir un 20 por ciento en las operaciones asiáticas y más adelante, operó en torno a los 4.700 dólares, lo que significó un alza del 15 por ciento, su mayor ganancia diaria desde abril del año pasado.Pocas horas antes, el lunes en la noche, un bitcóin valía 4.126 dólares.

Pese a que no se sabe con claridad las razones de esta disparada inesperada, el movimiento fue calificado por analistas como una gran orden realizada por un comprador anónimo que desató un frenesí de operaciones por computador.



Oliver von Landsberg-Sadie, presidente ejecutivo de la firma de criptomonedas BCB Group, con sede en Londres, dijo que es probable que el movimiento fuera generado por una orden algorítmica valorada en unos 100 millones de dólares y extendida a lo largo de grandes centros de transacción, como Coinbase y Kraken -con base en Estados Unidos- y Bitstamp -en Luxemburgo-. "Hubo una orden única que ha sido gestionada de forma algorítmica en estos tres lugares, por unos 20.000 BTC (bitcoins)", dijo.



"Si miras a los volúmenes de cada uno de esos tres centros, hubo unas unidades de volumen concertadas y sincronizadas en torno a los 7.000 BTC por hora".

Los analistas no pudieron destacar ninguna noticia o evento específico en el sector de las criptomonedas que pueda explicar la gran orden del comprador misterioso.



Desde principios de año, la primera y principal moneda virtual no había logrado salir de un rango que oscilaba entre los 3.500 y 4.000 dólares. Creada en febrero de 2009 por uno o varios informáticos ocultos tras el pseudónimo de Satoshi Nakamoto, el bitcóin valió durante mucho tiempo unos pocos centavos. Pero en 2017 sorprendió al mundo al pasar de 1.000 dólares en enero a casi 20.000 a finales de año. No obstante, el amplio interés se desvaneció mientras los precios se desplomaban.



