¿El Gobierno apoya o no la economía colaborativa?

El 4 de septiembre, ante expertos del sector TIC, el aún recién posesionado presidente Iván Duque inauguró en Cartagena el Congreso Internacional Andicom, con un discurso que tocó todas las notas correctas: que ningún trámite va a nacer si no nace digital; que por cada regulación nueva, el país eliminará dos o tres innecesarias; que debe resolverse el déficit de ingenieros en el sector y que hay que definir lo que en Colombia se necesita en el entorno de la “cuarta revolución industrial”.



Al cierre del evento, la ministra TIC, Sylvia Constaín, ratificó esa visión bajo el lema ‘El futuro digital es de todos’ y explicó sus pilares.

De hecho, Duque ha cosechado aplausos en auditorios dentro y fuera del país cada vez que reafirma su visión de que la economía naranja es “la gran oportunidad”, no solo para Colombia sino para Latinoamérica.

En la pasada cumbre de la Alianza del Pacífico, en Nueva York, el jefe de Estado dijo: “Mi meta es que en Colombia logremos en un periodo de 10 años pasar del 3,4 al 7 % del PIB y que ese millón de empleos directos e indirectos que tenemos hoy se conviertan en millón y medio en los próximos cinco años y en dos millones en la próxima década”.



Pero, en la práctica, la administración Duque ha dado señales contradictorias: mientras desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se plantea regular Airbnb y otras aplicaciones que hace apenas un año eran consideradas una forma de ‘parahotelería’, desde el sector transporte se anuncian durísimas sanciones a los conductores de Uber –una empresa que desde julio recauda IVA y, de hecho, ha pagado más de 44 mil millones por ese concepto– y, de otro lado, deja a Netflix y Amazon por fuera de la polémica ley de modernización del sector TIC, cuyo debate en el Congreso fue aplazado por solicitud del Gobierno por no hallar consenso en el Legislativo.



“Como país, desde el discurso nos proyectamos hacia la economía digital y la economía naranja. Sin embargo, falta mucho por acercar la lógica de toma de decisiones en lo público hacia esta vía”, dijo Adriana Molano, consultora de transformación digital.



Para la experta, dado que los avances tecnológicos impactan otros sectores, como el del trabajo o el transporte, está pendiente una “evolución digital” de los tomadores de decisiones para ganar coherencia entre el discurso y la práctica.



“El país carece de una visión digital clara, y de ahí la de salineación en la toma de decisiones, que al final no solo retrasan el crecimiento de ciertas plataformas, sino de la Nación misma en relación con las economías líderes, al ampliar la brecha de conectividad y competividad en que seguimos viviendo”, agregó.

El elusivo ‘punto medio’

Lo irónico es que si algo han enfatizado los voceros del gobierno Duque es en el hecho de que, a diferencia de administraciones anteriores, en esta la política de transformación digital la dicta el propio Presidente.



René Rojas, experto en emprendimiento y director de HubBog, comunidad que impulsa startups en Colombia, señala que un gobierno que toma como bandera de desarrollo el emprendimiento y la tecnología se expone a esas “paradojas” que “se presentan en un proceso de cambio tecnológico tan rápido y exponencial como el que vivimos”.



“El Gobierno tiene que encontrar ese punto medio, pero no puede frenar el desarrollo de un modelo de negocio simplemente porque se lesionan antiguos modelos. Tiene que tributar, legislar y poner en igualdad de condiciones para que haya equidad y libre competencia”, considera Rojas.



En ese sentido, el experto opina que la normatividad de la legislación de turismo es un acierto y debería ser el referente para la posible reglamentación de plataformas digitales como Uber o Cabify.



“Se permite que con unos mínimos de tributación y de registro, las personas puedan rentar sus apartamentos como si fueran prestadores de servicios hoteleros y abre la posibilidad de que se utilicen plataformas como Airbnb porque se cumplen unos mínimos requisitos normativos para que haya seguridad y tranquilidad. La plataforma actúa de manera equilibrada, y eso puede llevar incluso a una reducción de precios”, afirma.

El país carece de una visión digital clara, y de ahí la de salineación en la toma de decisiones FACEBOOK

Pero la esperanza que nació en Cartagena sigue viva. Victoria Virviescas, expresidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, cree que hay buenas intenciones en procesos como el proyecto de decreto sobre facturación electrónica que impulsan la Dian y el Ministerio de Hacienda, pero alerta que demorar la entrada en vigencia del registro de facturas electrónicas crea confusión entre los actores y proveedores tecnológicos, que perciben una “incertidumbre jurídica y económica” con los cambios de reglas de juego.

Los anuncios del gobierno sobre el sector

› 7 de agosto

En su discurso de posesión, el presidente Duque se comprometió a impulsar la economía naranja y generar mejores condiciones para la creación de empresas en áreas como robótica, Internet de las Cosas, biotecnología y hasta impresión 3D.



› 25 de octubre

La Dian estableció la reglamentación para el cobro del IVA a plataformas digitales como Uber y Netflix luego de que en junio se anunció el cobro. La reglamentación había nacido de la reforma tributaria del 2016.



› 20 de noviembre

El Gobierno estableció un marco legal para fincas o apartamentos que ofrezcan servicios de alojamiento turístico (el concepto de plataformas como Airbnb), que tienen obligaciones como la inscripción en el Registro Nacional de Turismo.



› 3 de diciembre

El Presidente llamó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a velar para que no haya más abusos en el manejo de los datos públicos de las personas. El mandatario pidió sanciones ejemplarizantes.



› 12 de diciembre

El Ministerio de Transporte anunció que cancelará hasta por 25 años las licencias a los conductores que utilicen vehículos particulares para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, como Uber y Cabify.

‘Con decisiones analógicas, ¿dónde queda lo digital?’

¿Pueden coexistir planes de transformación digital tan encontrados al seno del mismo Gobierno?



Esa circular que acaba de sacar el Ministerio de Transporte va en contravía de apoyar las nuevas economías. ¿Qué hicieron estos conductores para que les quiten el pase por 25 años?



Se debe trabajar en nuevas regulaciones e involucrar a los diferentes actores para no tomar decisiones tan arbitrarias y terminar yendo en contra de la evolución de los mercados. Si el Gobierno habla de más TIC, mejor país, ¿qué estamos haciendo con las economías colaborativas que tienen tecnología? No podemos decir que tenemos un alto consejero TIC y por el otro lado no contar con unas leyes actualizadas.



Estamos trabajando con personas interesadas en los temas de regulación para dar propuestas desde la sociedad civil y ser escuchados. La postura que apoya el Ministerio de Transporte es analógica, no es digital, entonces ¿dónde queda la transformación digital? Hoy hablamos del sector transporte, pero mañana puede ser otro sector, ¿también los van a sancionar?



Medidas así pueden impactar negativamente la evolución y el desarrollo, por ejemplo, de nuevas formas de ver televisión.

En el futuro no será necesario comprar un carro, va a usarse un carro compartido que esté parqueado en una calle FACEBOOK

¿Qué queda pendiente para el 2019?



El Gobierno está mirando mucho los temas de economías colaborativas, el potencial de aplicaciones disruptivas en el turismo, en los restaurantes, las plataformas relacionadas con la salud y los esfuerzos por eliminar los combustibles fósiles. Todos estos son asuntos que se tienen que empezar a regular como las plataformas de consumo masivo como Amazon y Alibaba, que empiezan a ser competencia para el comercio tradicional. Si trabajáramos en ello, crearíamos un precedente para atender nuevas formas económicas demandadas en el mundo. Hay que pensar globalmente.



¿Qué debe tener en cuenta esa regulación?



El poder adquisitivo de las personas. Ya no estamos comprando, sino usando. En el futuro no será necesario comprar un carro, va a usarse un carro compartido que esté parqueado en una calle, con una membresía.



Hay que reglamentar la tecnología futura; también, buscar evitar atropellar los modelos existentes e incluirlos hacia modelos más digitales. Debemos actualizar la norma de teletrabajo. Hoy, bajo las normas existentes, la empresa dice que usted tiene que tener el espacio y resulta que si en su casa no tiene el equipo y el escritorio tradicional, no lo pueden contratar con esta modalidad.



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET