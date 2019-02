Periodistas parisinos usaban grupo en Facebook para acosar a colegas

Un grupo de sólo hombres en Facebook, que salió a la luz esta semana, acosó durante años a mujeres periodistas en Francia. El matoneo y las bromas sexistas eran promovidas por un nutrido grupo de unos 30 periodistas varones, de los cuales seis ya han sido suspendidos de sus respectivos medios.



El martes, fiscales en París confirmaron que estudiarán una demanda por ciberbullying, presentada por un grupo sin ánimo de lucro contra los miembros del grupo privado de Facebook Ligue du LOL. Los miembros compartían contenidos sexistas en Facebook y se burlaban de colegas por su aspecto físico y sus características étnicas. En algunas ocasiones, los contenidos pretendían intimidar a mujeres de reconocimiento en espacios digitales con memes, fotografías manipuladas y materiales sexuales simulados.

Según reportaron medios locales, el grupo estaba compuesto por hombres de aproximadamente 30 años, algunos de los cuales laboran en el periódico de izquierda Libération. Según el reporte del diario británico The Guardian, algunas de las víctimas eran conscientes de la identidad de varios de sus presuntos acosadores.



Los comentarios ofensivos que se originaron en el grupo cerrado pronto saltaron a Twitter y de allí se dispersaron sin control. Según publicó el periódico Libération en su portal "sí, sin duda, la Liga LOL existe". El portal asegura que el grupo fue creado a finales de los años 2000 y que "ha habido y sigue habiendo una treintena de personas principalmente de muchas oficinas editoriales parisinas, del mundo de la publicidad o de la comunicación".



Entre los disciplinados, los periodistas que fueron suspendidos de sus medios mientras se investigan los hechos, figuran Vincent Glad, fundador del grupo, Alexandre Hervaud, editor digital Libération, y David Doucet, editor en jefe del portal 'Les Inrockuptibles', reconocida revista cultural.



Entre otros miembros que han salido a la luz figuran: Guilhem Malissen, humorista de Bouffons, Renaud Loubert-Aledo, que trabajó en Publicis Consultants, Guillaume Ledit, periodista de Usbek & Rica y Stephen des Aulnois, fundador de una revista pornográfica en línea llamada Tag Parfait, quien dijo que suspenderá el sitio web y renunciará a su cargo voluntariamente.



Entre las víctimas, están incluídas diseñadoras, presentadoras, reporteras y mujeres abiertamente feministas con una actividad prominente en las redes sociales. La productora de video Florence Porcel aseguró a medios que había sido víctima de un "linchamiento en línea" y una profunda humillación cuando un miembro de la Ligue du LOL la llamó fingiendo ser un productor de televisión que le ofrecía un trabajo. La grabación de la treta, orquestada por David Doucet, luego fue publicada en redes sociales. Doucet aceptó su responsabilidad y pidió excusas.



“Cuando la grabación se hizo pública, lloré de vergüenza, humillación y miedo durante tres días. No quería salir ", dijo Porcel a The Guardian. Según la mujer, el mismo grupo también hizo un "fotomontaje pornográfico muy degradante", uno de los métodos de humillación que utilizaban.



Después de las suspensiones, algunos exmiembros de Ligue du LOL presentaron sus disculpas en las redes sociales.

Doucet escribió en Twitter: “Fui miembro de Ligue du LOL durante dos años. Dejé el grupo hace seis años ... en el pequeño mundo que era entonces Twitter, vi que ciertas personas eran atacadas regularmente pero nunca supuse la profundidad del trauma sufrido".



En el texto de su disculpa, el periodista asegura que nunca realizó fotomontajes o participó en redadas de acoso como tal, pero que en algún punto "Este discurso, sobre todo, me hizo darme cuenta de que yo era uno de los atormentadores".

A propos de la Ligue du LOL : pic.twitter.com/f8gIiDrhx0 — Alexandre Hervaud (@AlexHervaud) 10 de febrero de 2019

Otro periodista, Alexandre Hervaud, escribió una disculpas el viernes y dijo que Ligue du LOL "nunca tuvo como objetivo coordinar campañas de odio dirigidas a nadie". Sin embargo, reconoció que el ánimo de burla del grupo y los comentarios terminaron filtrándose a otros espacios. "obviamente influyó en las acciones de algunos miembros más fronterizos, especialmente aquellos cubiertos por el anonimato, quienes, por el efecto de bola de nieve, inspiraron a otros usuarios de Internet fuera del grupo".

Je vous dois des explications. Et surtout des excuses. pic.twitter.com/UajOC0bi0h — Vincent Glad (@vincentglad) 10 de febrero de 2019

Por su parte, el creador del grupo, Vincent Glad, de 35 años, reconoció que había "creado un monstruo que se escapó de las manos". Según él, se encuentra “horrorizado de ver mis Tweets de 2013 cuando bromeaba sobre la cultura de la violación. Estoy avergonzado", reza su disculpa en Twitter.



"No me di cuenta hasta hoy de lo machista que era nuestro comportamiento. No vi cómo nuestras bromas estaban cerrando la primera ola de feministas que hablan en las redes sociales", agrega.



Según reportes internacionales, el grupo contra la discriminación SOS Racism denunció al grupo por “acoso sexista, homofóbico y racista”. La organización sin ánimo de lucro aseguró en un comunicado que los miembros de Ligue du LOL bromeaban regularmente sobre asuntos como la violación y la tortura. Un vocero de los fiscales de París confirmó que habían recibido la queja de SOS Racism y que las investigaciones "están en curso".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET