Ong colombiana gana premio internacional

La Fundación Karisma, ong colombiana, resultó ganadora de los Premios a la Libertad de Expresión del Índice de la Censura 2019, que celebran el trabajo de quienes luchan contra la censura en cualquier parte del mundo. Karisma fue la única organización de América Latina y el Caribe nominada.

El 4 de abril durante la gala de premiaciones en Londres, Inglaterra, Fundación Karisma recibió el premio en la categoría de Activismo Digital. El galardón, recibido por Carolina Botero, directora de la organización colombiana, también era entregado en cuatro categorías: artes, campañas, activismo digital y periodismo. La ong colombiana resultó ganadora entre más de 400 nominaciones públicas.



Las organizaciones ganadoras se convertirán en becarias de Index Censorship Freedom of Expression Award y recibirán apoyo durante todo el año, incluyendo la capacitación en áreas como la incidencia y la comunicación.



En el pasado, personajes reconocidos como Malala Yousafzai, activista de Pakistán ganadora del premio Nobel; Julian Assange de Wikileaks y la empresa Twitter han sido reconocidos en distintas categorías.



Carolina Botero, directora de Karisma, expresó su alegría frente al reconocimiento y aseguró: “La regulación y las prácticas represivas y regresivas dañan la libertad de expresión a menudo en respuesta al miedo. En Karisma, sin embargo, nuestro

objetivo es llamar la atención sobre los problemas que son importantes para las personas como usted y yo, con soluciones que fortalecen en lugar de disminuir la libertad de expresión. No es una tarea fácil, pero este premio nos dice que estamos en el camino correcto”.



Para Jodie Ginsberg, directora ejecutiva de la campaña sin fines de lucro Index on Censorship “La libertad de expresión es la piedra angular de una sociedad libre, y está cada vez más amenazada en todo el mundo. Es por eso que es más importante que nunca reconocer a los grupos e individuos que están dispuestos a defenderlo”.



La Fundación Karisma fue nominada por Index on Censorship gracias a su trabajo para combatir los trolls digitales mediante el uso de ingeniosos “sellos” que señalan el abuso de internet. La iniciativa, que utiliza el humor para llamar la atención de los usuarios, criticaba el acoso a las mujeres en línea en Colombia, bajo el nombre de Alerta Machitroll.



Entre otras, la organización fue destacada por discutir temas sobre derechos humanos y tecnología en el país, que trabajan a través de una combinación de investigación, activismo y herramientas digitales. Otro ejemplo de esta labor es la campaña “Compartir no es delito“, en la que promueven el acceso abierto al conocimiento, por tanto, el libre flujo de la información, en el contexto de la restrictiva legislación de derechos de autor en Colombia.





REDACCIÓN TECNÓSFERA