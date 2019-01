Las conexiones USB-C identificarán si un dispositivo tiene malware

Un nuevo sistema de autenticación de seguridad permitirá que las conexiones y la interfaz USB-C sean capaces de verificar la integridad y autenticidad de cables o cargadores externos. Gracias a una nueva capa de protección, el sistema podrá identificar si el dispositivo está infectado con malware, antes de que se realice una alimentación inapropiada o se transfieran los datos.

La USB Implementers Forum (USB-IF por sus siglas en inglés), la organización que desarrolla esta tecnología, informó que este nuevo programa de autenticación se basará en criptografía y permitirá a los sistemas host protegerse contra USB no compatibles.





“El nuevo protocolo de autenticación USB de tipo C equipa a los fabricantes con las herramientas adecuadas para protegerse contra cables USB, dispositivos y cargadores USB no compatibles", dijo Brad Saunders, presidente de USB 3.0 Promoter Group.



Por ejemplo, “para un viajero preocupado por cargar su teléfono en una terminal pública, su teléfono puede implementar una política que sólo permita la carga de los cargadores USB certificados”, dijo la entidad.



Aunque por ahora su implementación no será obligatoria, la USB-IF recomendó a las empresas y fabricantes participar en este programa sobre todo si el estándar USB-C se convierte en el cable universal para cualquier tipo de conexión a un dispositivo.



“A medida que el ecosistema USB Type-C continúa creciendo, las empresas pueden proporcionar la seguridad que los consumidores esperan de los dispositivos USB certificados”, dijo la organización en el comunicado.



USB-IF seleccionó a la compañía DigiCert para administrar los servicios de autoridad de certificación para este programa de autenticación.



TECNÓSFERA