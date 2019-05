El Tamagotchi vuelve y ahora puede casarse y hasta reproducirse

En plena era de los 'smartphones', la mascota virtual de Tamagotchi que se hizo popular en los años noventa, volverá. Aunque Bandai, la fabricante japonesa de estos juguetes, lanzó hace dos años un modelo disponible solo en Japón, esta vez ha anunciado una nueva versión que se podrá comprar en las tiendas online de Amazon, Game Stop y Urban Outfitters.

Tamagotchi On es el nombre del nuevo 'huevo' de plástico, que según Bandai, "está de regreso con actualizaciones para una nueva generación". La empresa ha intentado en varias ocasiones revivir a las mascotas virtuales apuntando a los nostálgicos, pero esta vez el desafío es llegar a la misma generación para la que fue creada el juguete originalmente: los niños.

Tamagotchis que se reproducen

Las novedades en la forma y el fondo del juego pretenden atrapar a una generación que ha nacido prácticamente con pantallas táctiles y conexión a internet en sus manos.



En primer lugar, la clásica pantalla análoga a blanco y negro cambiará a una digital de 2,25 pulgadas con colores y tecnología LCD. Contrario a un juguete táctil, en Tamagotchi On seguirán presentes los únicos tres botones de control que estaban en el modelo original.



Por otro lado, esta nueva versión permite conectar los Tamagotchis entre sí para acordar citas, ir de viaje, casarse, dar regalos, reproducirse y hasta criar a varias generaciones de una familia Tamagotchi.



El nuevo 'huevo' de plástico tampoco tendrá conexión a WiFi ni funcionará con batería. De hecho, es necesario acudir a las tradicionales pilas triple AAA. Sin embargo, podrá ser conectado al móvil vía 'bluetooth', con una aplicación dedicada en el que se podrán obtener "gotchi puntos".



Estos puntos permitirán acceder a otra de las nuevas funciones del juego: dejar a la mascota virtual en un hotel en caso de que el dueño esté muy ocupado. Aficionados al juego recuerdan que el Tamagotchi original podía morir en caso de no tener la atención que demandaba, pero en esta nueva versión existe un 'Hotel Tama' al que se puede enviar a la mascota canjeando 1 hora de cuidado por 10 "gotchi puntos".



Según reportes de Bandai en América, el Tamagotchi On se venderá por el momento en EE. UU. a partir del 15 de agosto, y estará disponible en Amazon para reservar a un precio de 59,99 dólares.



REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET​