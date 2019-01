Mastercard frena débito automático de suscripciones, pero no digitales

Por una horas, pareció que Mastercard había revolucionado una parte del comercio electrónico al anunciar una medida que favorecería a los usuarios que ingresan sus datos de pago a cambio de un 'free trial' o prueba gratuita y en ocasiones olvidan desactivarla antes de que se acabe el plazo sin costo. A través de su blog oficial, la firma había comunicado que las empresas estarían en la obligación de contactar al cliente y validar el débito del servicio vía SMS antes de generar un cobro.



Pero la dicha para los internautas no duró mucho. En cuestión de horas, Mastercard aclaró en su publicación que la regla aplicaba únicamente para productos físicos.

La solución de Mastercard, que fue recogida por varios medios internacionales, resultó ser mucho más limitada de lo que se creía.



"En Mastercard, queremos que cada compromiso comercial sea simple, seguro y seguro, y estamos introduciendo reglas para los comerciantes que ofrecen pruebas gratuitas para hacer de esta una experiencia sin problemas para sus consumidores", rezaba la publicación.



Bajo las nuevas reglas, los establecimientos comerciantes necesitaban obtener un consentimiento explícito de los usuarios antes de comenzar a facturar. "Los comerciantes deberán enviar al titular de la tarjeta, ya sea por correo electrónico o por mensaje de texto, el monto de la transacción, la fecha de pago, el nombre del comerciante junto con instrucciones explícitas sobre cómo cancelar una prueba" indicaba la compañía .

Además, en adelante, los comerciantes deberán informar sobre cada transacción por correo electrónico o mensaje de texto, incluyendo instrucciones claras sobre cómo cancelar el servicio. Todos los cargos que se reflejarían en la tarjeta tendrán que incluir la URL del sitio web del comerciante o un número de contacto.



En uno de los comentarios públicos a la publicación, un usuario identificado como

Propilen Glikolev, escribió en la mañana del jueves (antes de las aclaraciones): "Un claro ejemplo de actos como esos es la prueba gratuita de Playstation Plus y los subsecuentes cargos a una cuenta en silencio. Bien hecho Mastercard. Es mejor tarde que nunca" expresó.

Lastimosamente para usuarios como Glikolev, la aclaración de la mañana del viernes indicó que la nueva política se aplica únicamente a suscripciones de productos físicos que se entregan a domicilio, como vitaminas, bebidas dietéticas y otros suplementos nutricionales, y no a servicios digitales como Amazon Prime, Spotify, Netflix o Xbox Gold, entre muchos otros.



Según reportó el portal especializado The Verge, aún no está claro el por qué Mastercard no aplicó las nuevas reglas a ambos tipos de suscripciones recurrentes, tanto físicas como digitales, atendiendo a la misma necesidad de los usuarios. Pero según un vocero de Mastercard consultado por ese portal la compañía prefirió empezar por productos físicos porque "son donde estamos viendo la mayoría de las quejas".



Aún no se sabe si la solución de pago anunciada podría llegar o no a servicios digitales eventualmente, hasta entonces, será responsabilidad de los usuarios recordar acabar las pruebas gratuitas antes de que terminen los plazos y tenga que pagar por una suscripción en línea.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET