Game of ‘spoilers’: ¿(End)game over?

La noticia de que a Reddit y a Twitter llegó un video con escenas de Avengers: Endgame, al parecer grabadas durante una proyección adelantada, sacó corriendo de la red a numerosos fans que lo último que quieren es ver arruinada la anticipada película. A diez días del estreno, los entiendo.

¿Y qué decir de Game of Thrones? Luego de ocho años, quedan cinco episodios, ¡cinco!, para saber quién se queda con el trono de Hierro. Serán cinco semanas de andar esquivando spoilers en redes, algo en lo que no colaboran filtraciones como la que protagonizó la propia HBO, cuando el episodio de estreno subió a la plataforma DirecTV Now cuatro horas antes de su hora de emisión. Por fortuna, la tecnología puede dar una mano.



En Tecnología de ELTIEMPO.COM, de hecho, hay un completo tutorial para quienes deseen prevenir en lugar de lamentar.



Y, sin embargo, hay que preguntarse si la lucha no estará perdida; si no deberíamos aceptar que es el resultado inevitable de tener tecnología de comunicación a toda hora, en todas partes; si no deberíamos haber evolucionado ya hacia una sociedad en la que podamos hablar de lo que nos gusta sin temor a alienar a quienes no lo han visto aún.



Por mi parte, acojo una espera de 24 horas para capítulos de series y de una semana para estrenos de cine. Pero no guardo rencores si alguien se adelanta. Mi odio visceral está reservado, eso sí, para el que ‘spoilea’ de mala fe, no por el amor por una propiedad sino para arruinar la diversión de los otros.

A ellos, sí: ¡Dracarys!



Wilson Vega -Editor de Tecnología

​@WilsonVega