¿Les llegó el 'game over' a los discos para videoconsolas?

Microsoft acaba de anunciar una versión de Xbox One dirigida a los "nativos digitales" que, básicamente, no usan discos, pues cuando nacieron ya existía internet.

La Edición Solo Digital de Xbox One S es idéntica -por dentro y por fuera- a la actual Xbox One S, excepto por un detalle: no tiene lector de discos.

Su salida al mercado está prevista para el 7 de mayo y los vendedores esperan que el dispositivo, de 250 dólares, llame la atención de todos aquellos que "crecieron sin discos".

Así que mientras los CD comienzan a convertirse en cosa del pasado y las colecciones de DVD acumulan polvo, uno se pregunta: ¿están los "gamers" preparados para despedirse de los discos?

"Sí... a regañadientes", responde Jon Pettman-Tideswell, a cargo de Xbox One UK, un sitio web especializado en noticias y revisiones sobre la videoconsola en Reino Unido.

El consultor tecnológico le cuenta la BBC que a la mayoría de la gente en un grupo en línea de 30.000 personas que debatió el anunció del nuevo dispositivo de Microsoft le pareció "un avance".

"Hay esa cuestión nostálgica de poseer físicamente el producto", reflexiona. "Pero, en realidad, ¿lo que juego es digital? Sí. ¿Me paso a lo digital? Completamente".

Joe Hirst, quien lleva toda su vida jugando a videojuegos, está de acuerdo.

"Si pudiera comprar una consola que tuviera suficiente espacio de almacenaje para guardar 10-20 juegos, me encantaría", le dice a la BBC.

"No me gustaría seguir comprando más juegos físicos para llenar más estanterías".

Tanteando el terreno

La nueva Xbox, que usa la misma tecnología que modelos actuales, tendrá un disco duro de 1TB (terabyte), que ofrece espacio suficiente para 20 o 25 juegos, y tendrá preinstalados "Minecraft", "Forza Horizon 3" y "Sea of Thieves".

También viene con un descuento para la suscripción a Xbox Game Pass, que ofrece una biblioteca (por supuesto, virtual) de más de 100 juegos por una tarifa mensual.

"Están sacando el máximo partido posible a algo en lo que ya gastaron dinero", sugiere Jon.

"Se trata de tantear el terreno para saber lo que está buscado la próxima generación de jugadores. Será un experimento interesante...".

Joe dice que la sola función "solo digital", sin necesidad de grandes actualizaciones, no le basta para dejar de ser fiel a su actual PlayStation de Sony.

"Creo que podrían haber lanzado esta (directamente) en lugar de la Xbox One estándar", sostiene.

"No hay necesidad de tener varias consolas dentro de la misma generación".

"Mal momento"

Microsoft estuvo trabajando durante un tiempo en su próxima generación de consolas Xbox y se espera que las presente en la conferencia de videojuegos E3, que se celebra en junio en Los Ángeles.

Sony anunció recientemente su próxima consola, cuyo título (todavía no oficial) es PS5. Pero ésta sí será compatible con juegos de modelos anteriores. Tendrá una resolución 8K y tiempos de descarga "casi inexistentes".

El gigante japonés todavía no hizo referencias a abandonar los discos, pero se cree que lo hará con el lanzamiento de otra consola hacia 2020.

Con eso en mente, Joe dice que "no puede imaginar" que termine comprando la nueva Xbox.

"El atractivo está sin duda ahí, así que no diré que no, pero con las nuevas consolas a la vuelta de la esquina no creo que gaste tanto en algo que no usaré a largo plazo".

"Buena idea, pero mal momento para mí".

Pero Jon puede ver la idea detrás de esa estrategia.

"Microsoft se ha mostrado dispuesta a impulsar una solución digital, así que esto refleja hacia dónde van, y la Xbox One está llegando al final de su ciclo".

"Pero, ¿es la falta de disco un reclamo? Posiblemente".

