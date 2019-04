Las colombianas se sienten cada vez menos seguras en línea

La más reciente encuesta sobre percepción y usos de internet, presentada por la empresa concesionada para administrar el dominio colombiano, .co, y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), reveló un aumento en la sensación de inseguridad en línea por parte de las mujeres colombianas.



La encuesta, que se realizó entre febrero y marzo de este año a 1.040 internautas colombianos de las zonas Caribe, Eje Cafetero, Santanderes, Bogotá, Medellín y Cali, muestra que aunque la percepción de seguridad en internet ha aumentado para los colombianos, pues el 53 por ciento de los entrevistados declaró que hoy se sienten más seguros que hace un año, existe una marcada distinción en este aspecto para hombres y mujeres.

Si bien ambos géneros coincidieron en que internet debe ser un derecho para todos, con un total del 96 por ciento de los encuestados, el 42 por ciento de las mujeres afirmaron que se sentían más seguras el año pasado que el actual. Por su parte, el 60 por ciento de los hombres indicó que su sensación de seguridad en este 2019 es mayor a la del año anterior.



Frente a esto, Pilar Sáenz, investigadora de la Fundación Karisma, explica que "internet es particularmente más agresivo con las mujeres, pues son atacadas principalmente por su género y por exponer sus posturas".

El estudio, además, encontró que 69 por ciento de los hombres sobre el 37 por ciento de las mujeres consideran que internet no debe tener restricciones. En este aspecto, Sáenz argumenta que la baja cifra en las mujeres obedece a que el tipo de amenaza al que se exponen no es el mismo que el que reciben los hombres. Que las mujeres aboguen por mayor regulación "no significa que no estén a favor de la libertad de expresión en internet", indica.

Por otra parte, el robo de información personal es el principal temor de los colombianos en la red. El 81 por ciento aseguró que esa es la primer razón que los lleva a sentirse inseguros en internet, seguido de las estafas, que contestaron el 60 por ciento de los entrevistados.



REDACCIÓN TECNÓSFERA