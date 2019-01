Apple lanzaría su servicio de streaming de video en abril

Apple se prepara para competir con Netflix, Disney, Amazon y Hulu en el mercado de video streaming. La compañía de la manzana estaría planeando lanzar su servicio de suscripción en abril de este año, según un reporte de la compañía de medios digitales The Information.

El rumor de la llegada de la nueva plataforma viene desde hace varios meses: según varias filtraciones se lanzaría en más de 100 países e incluiría programas originales de la compañía que estarían disponibles de forma gratuita para los usuarios de dispositivos de Apple.



Los reportes indican que los de Cupertino facilitarían el acceso además a otros servicios de streaming de terceros al permitir la suscripción, desde la App Store, de servicios como HBO , una estrategia similar a la que tiene Amazon Prime Video en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Japón.



"Haremos parte del mundo del contenido original", dijo el CEO de Apple, Tim Cook, en una llamada con inversores, según informó el medio especializado The Verge.



"Hemos firmado una asociación de varios años con Oprah. Pero hoy no estoy listo para extender esa conversación más allá de ese punto. Hemos contratado a gente estupenda en la que tengo mucha confianza y que está trabajando muy duro", agregó.



De acuerdo con The Verge, Apple busca ofrecer una oferta completa con contenidos variados incluyendo opciones dirigidas para familias, por eso está invirtiendo en series como Carpool Karaoke y está trabajando con los creadores de Plaza Sésamo en varios programas infantiles.



Disney también mostraría su servicio de streaming independiente Disney+ el 11 de abril, que incluiría contenidos originales como las series de Jon Favreau Star Wars, The Mandalorian y Marvel's Loki, protagonizada por Tom Hiddleston.



TECNÓSFERA