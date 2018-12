'Querido Facebook, no más anuncios de embarazo tras muerte de mi bebé'

“Por favor, compañías de tecnología. Se los ruego. Si son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que he dado a luz, entonces seguramente son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que mi bebé murió". Así termina la carta dirigida a Facebook, Instagram, Experian y Twitter en la que Gillian Brockell, editora de videos del periódico The Washington Post, le pide a estas redes sociales que le dejen de mostrar publicidad relacionada con bebés luego de que perdiera a su hijo recién nacido.

“Sé que sabían que estaba embarazada. Es culpa mía. No me pude resistir a unirme a hashtags de Instagram como #30SemanasEmbarazada”, dice en su texto Brockell, quien agrega que incluso hizo clic varias veces en publicidades sobre ropa de maternidad.

El relato de la mujer continúa con estas preguntas a las compañías: “¿Pero no vieron también que busqué en Google otras cosas como ‘¿el bebé no se está moviendo?’, ¿No se dieron cuenta de los tres días de silencio, poco común para una usuaria como yo que publica frecuentemente? ¿No vieron después la publicación de palabras claves como ‘con el corazón roto’ y los 200 emoticones de lágrimas que me enviaron mis amigos?”, reclama la mujer.

"Cuando millones de personas con el corazón roto se ven forzadas a hacer clic en 'no quiero ver este anuncio' y a contestar a su '¿por qué?' con el cruel pero cierto 'no es relevante para mí', ¿sabe lo que decide su algoritmo, empresas tecnológicas? Decide que ya he dado a luz, asume un resultado feliz y te ahoga con anuncios de sujetadores para amamantar (yo tengo hojas de repollo en mis pechos porque esto es lo mejor que la medicina puede ofrecer para cortar la leche), trucos para que el bebé duerma toda la noche (daría lo que fuera por escucharlo llorar) y los mejores carritos que se adaptan al crecimiento de tu bebé (el mío pesará siempre 1,8 kilos)", reitera tajante Brockell.



Y luego, después de todo eso, Experian remata con un correo electrónico no deseado en el que la animan a "terminar de registrar a su bebé" ( a pesar de que jamás comenzó el registro) para rastrear su crédito a lo largo de su vida.



The Washington Post publicó la respuesta de Rob Goldman, vicepresidente de publicidad en Facebook, quien señaló: “Lamento mucho su pérdida y su dolorosa experiencia con nuestros productos. Tenemos una configuración disponible que puede bloquear anuncios sobre algunos temas que a las personas les pueden resultar dolorosos, incluida la crianza de los hijos. Aún necesita mejoras, pero sepa que estamos trabajando en ello y agradecemos sus comentarios”.

La periodista le respondió que sabía que había una manera de cambiar la configuración de los anuncios de Facebook, pero que nunca la encontró.



“Nunca pedimos que se encendieran los anuncios de embarazo o paternidad; estas empresas tecnológicas lo activaron por su cuenta, según la información que compartimos. Entonces, lo que estoy preguntando es que haya desencadenantes similares para apagar estas cosas por su cuenta, en función de la información que hayamos compartido”, afirmó.



El texto termina con una breve explicación de cómo desactivar los anuncios de crianza en Facebook. Se debe ir a Configuración> Preferencias de anuncios> Ocultar temas de anuncios> Crianza de los hijos.



