Arrestan a directivo de Huawei acusado de espionaje en Polonia

Huawei enfrenta un nuevo capítulo del escándalo por las acusaciones de espionaje contra la compañía. Este viernes se conoció que un directivo de la compañía y un ex agente de seguridad polaco fueron arrestados en Polonia, tras ser acusados de espionaje.



El empleado de Huawei Weijing W es un ciudadano chino y el responsable de las ventas a clientes del sector público en Polonia, según dijo el viernes el canal de noticias de televisión pública TVPInfo.

La otra persona detenida, Piotr D. es un ex alto funcionario de la agencia de seguridad interna de Polonia que trabajó en el operador de telefonía móvil Orange Polska. La ley polaca prohíbe la publicación de nombres completos de los detenidos.



Ambos permanecerán en custodia durante tres meses y podrían enfrentar hasta una condena de 10 años en la cárcel.



El gigante tecnológico chino enfrenta una creciente presión por parte de la Unión Europea en medio de las preocupaciones de que Pekín pueda llegar a utilizar el equipo de Huawei para espiar, algo que la compañía siempre ha negado.



Estados Unidos ha estado presionando, en medio de la disputa sobre el comercio entre las dos economías más grandes del mundo, para que los países europeos bloqueen a Huawei de las redes de telecomunicaciones.



"Los materiales recopilados por la Agencia de Seguridad Interna muestran que ambos hombres realizaron actividades de espionaje contra Polonia", dijo en un comunicado el portavoz del jefe de servicios secretos de Polonia, Stanislaw Zaryn.



"Le estamos pidiendo al país relacionado que se ocupe del caso de manera justa basada en las leyes" y proteja los derechos legítimos de las personas, contestó la oficina de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un fax.



Un representante de Huawei dijo que la compañía estaba investigando el asunto y no quiso hacer más comentarios y, agregó, que cumple con las leyes aplicables dondequiera que opera y espera que los empleados hagan lo mismo.

Este sería un nuevo frente que se suma a las acusaciones que enfrenta Huawei contra su directora financiera, Meng Wanzhou, por la conspiración para estafar a los bancos con el objetivo de liquidar involuntariamente transacciones vinculadas a Irán, en violación de las sanciones de Estados Unidos. Meng fue liberada bajo fianza hace cuatro semanas y vive bajo restricciones en su hogar de un millón de dólares en Vancouver.



Alemania, país vecino de Polonia, estaría considerando restringir el papel de Huawei en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, además, de la creciente preocupación de los gobiernos occidentales por el presunto riesgo que representa que los sistemas de la empresa tecnológica estén al servicio de la inteligencia China. También se sumarían Australia y Nueva Zelanda al prohibir la participación de la compañía en sus planes para implementar las redes 5G.



Según informó TVPInfo, los servicios de seguridad del país registraron las oficinas de Huawei y Orange Polska, así como las casas de ambos sospechosos. El ciudadano chino es un ex empleado del consulado del país en el puerto de Gdansk en el Mar Báltico.

Huawei ha estado expandiendo su negocio en Polonia. El año pasado sostuvo conversaciones con el gobierno polaco sobre la creación de un centro de ciencia y tecnología cerca de Varsovia, y está trabajando en unidades locales del operador móvil francés Orange y la operadora alemana Deutsche Telekom para configurar redes inalámbricas de quinta generación o 5G.



Polonia es uno de los 10 principales mercados mundiales de Huawei, indicó el director de la unidad local, Tonny Bao, en una entrevista con Defence24.



La empresa matriz francesa de Orange Polska declaró esta semana que ya no trabajaría con la compañía china en Francia. Aún no hay confirmación si la unidad polaca seguiría su ejemplo. El portavoz Wojciech Jabczynski se negó a comentar sobre la cooperación de Huawei, pero confirmó que la compañía con sede en Varsovia entregó las pertenencias del empleado a las autoridades.



Huawei ha dicho anteriormente que no representa una amenaza para la seguridad y que ningún gobierno le ha pedido que construya puertas traseras ni interrumpa ninguna red. Ha dicho que "nunca toleraría tal comportamiento por parte de nuestro personal".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg

EN TWITTER: @TecnósferaET