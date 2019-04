HBO se cayó durante el estreno de temporada de Game of Thrones

El servicio de HBO GO sufrió una caída a nivel global momentos antes del estreno del primer episodio de la última temporada de Juego de Tronos, lo que impidió a muchos aficionados de la serie poder acceder su contenido.

Winterfell (Invernalia), el título del primer episodio de la octava y última temporada de Juego de Tronos, se estrenó a las 8:00 p.m. en Colombia y minutos antes de la emisión, simultánea en todo el mundo a través de la plataforma 'streaming' de HBO, los usuarios empezaron a experimentar problemas de conexión que se extendieron a lo largo de la retransmisión y en algunos países, como España, continuaron horas después.

¿A alguno de ustedes le ha salido este error en HBO Go? ¿Cómo lo resuelven? pic.twitter.com/uWsoP3bunE — Canis Lupus Arctos (@ZabHern) 14 de abril de 2019

36 minutos... HBO Go sigue sin funcionar... ¿Hay alguien ahí? pic.twitter.com/Wn7rE2Gvys — Syl (@Syl0_0) 15 de abril de 2019

Esta no es la primera vez que sucede un colapso en el servicio. Durante el estreno de la séptima temporada de Game of Thrones, hace dos años, HBO GO se cayó y los usuarios tuvieron que esperar más de una hora para poder disfrutar del capítulo.

DOS AÑOS TUVIERON PARA PREPARAR LA PLATAFORMA DIGITAL PARA QUE NO LES COLAPSE DOS AÑOS!!!!!!! — karu 💚 (@karuhirschfeld) 15 de abril de 2019

HBO España anunció este lunes el restablecimiento del servicio de la plataforma de 'streaming', que estuvo inaccesible para los usuarios de la misma en distintas partes del mundo.



En Latinoamérica, los usuarios que presentaron fallas en la transmisión de GOT podían acceder al chat de HBO. “Si tuvieron dificultades accediendo a HBO en América Latina, favor de conectarse al chat en vivo en help.hbogola.com” informó en Twitter la cuenta de la compañía de televisión por suscripción.



REDACCIÓN TECNÓSFERA