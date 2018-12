Google permitiría comentar en los resultados de búsquedas

Google se plantea introducir una característica que permitirá realizar comentarios sobre las búsquedas realizadas por los usuarios dentro del motor de búsqueda de la compañía, así como leer los mensajes escritos por otras personas.



La nueva herramienta se describe en un documento oficial de ayuda de Google, publicado en su página de soporte, en la que explica, además, su funcionamiento.

Aparte de publicar y leer comentarios de los demás en búsquedas como eventos deportivos, la característica permitirá evaluar los comentarios escritos por otras personas, ya que incluye la posibilidad de dar 'like' o 'dislike' a sus mensajes.



La compañía ha explicado que los mensajes enviados "son púbicos, por lo que cualquiera puede ver lo que escribes", además también ha añadido que no se pueden publicar comentarios de forma anónima y que el nombre destacado en la página 'Sobre mí' de Google se mostrará junto con los comentarios, por lo que habría que iniciar sesión en la cuenta de usuario para poder dejar mensajes.



El procedimiento para publicar comentarios es sencillo. Después de hacer una búsqueda, el usuario tiene que hacer clic en el botón 'Más' dentro del cuadro de vista general. Tras esto, hay que ir a 'Comentarios', después pulsar 'Espectadores', y por último, 'Añadir un comentario público'. Una vez hecho esto, ya se podrá escribir el mensaje.



Los mensajes escritos también se pueden borrar si al buscar un comentario en 'Espectadores' se pulsa 'Más' y 'Eliminar', o bien por medio de la página de contribuciones del propio usuario.



Antes de escribir un mensaje, la compañía ha recomendado que se consulten las políticas de Google para el contenido publicado por los usuarios en búsqueda, y también ha declarado a través del documento de ayuda que "es posible que los comentarios que no sigan las políticas no sean mostrados".



En caso de querer acceder a los comentarios enviados por otros usuarios sobre una búsqueda determinada, hay que ir a 'Más' dentro del cuadro de vista general de esa búsqueda, y después en 'Comentarios'. Una vez allí, se puede elegir la forma de leer los mensajes, a través de las opciones 'Comentaristas' o 'Espectadores', además de seleccionar si se quiere tener acceso a 'Todos los comentarios' o solo a los 'Principales comentarios'.



La nueva característica de comentarios en el buscador todavía no se encuentra en todos los idiomas ni en todas las regiones, según ha informado Google.



EUROPA PRESS