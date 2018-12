¿Google rastrea a usuarios así se desactive el historial de ubicación?

Las agencias de consumidores de los Países Bajos, Polonia y otros cinco países de la Unión Europea pidieron este martes a sus respectivos reguladores de privacidad que actúen contra Google por rastrear supuestamente los movimientos de millones de usuarios, lo que implicaría la violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que entró en vigencia en mayo de este año.

De acuerdo con un estudio realizado por la organización noruega de consumidores, Google utiliza varios métodos para animar a los usuarios a habilitar el "historial de ubicación" y la "actividad de la aplicación y la web", que están integrados en todas las cuentas de usuario de Google. "Estas prácticas desleales dejan a los consumidores sin información sobre el uso de sus datos personales", dijo la Organización Europea del Consumidor (BEUC).

Si se pausa el historial de ubicación, dejamos claro que -dependiendo de la configuración de tu teléfono y aplicación-, aún podríamos recopilar datos de ubicación para mejorar la experiencia FACEBOOK

TWITTER

Según el reporte, el gigante de las búsquedas rastrea las ubicaciones de los usuarios incluso cuando se ha desactivado el historial de localizaciones y no informa debidamente cómo inhabilitar la función. De hecho, se debe desactivar otra opción para deshacerse por completo del rastreo por GPS.



Cuando se le pidió un comentario al respecto, un portavoz de Google dijo: "El historial de ubicaciones está desactivado de forma predeterminada, y se puede editar, eliminar o pausar en cualquier momento. Si está activado, ayuda a mejorar servicios como el tráfico previsto en tu desplazamiento". "Si lo pausas, dejamos claro que -dependiendo de la configuración de tu teléfono y aplicación-, aún podríamos recopilar y utilizar datos de ubicación para mejorar tu experiencia de Google", agregó.



"Estamos trabajando constantemente para mejorar nuestros controles, y leeremos este informe detenidamente para ver si hay cosas que podamos tener en cuenta", concluyó.



"Estas prácticas no cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ya que Google carece de una base legal válida para procesar los datos en cuestión. En concreto, el informe muestra que el consentimiento de los usuarios en estas circunstancias no se otorga libremente", dijo el grupo de consumidores . Los grupos de consumidores, basándose en una investigación realizada por su homólogo



El RGPD, que permite a los usuarios controlar sus datos, prevé multas de hasta el 4 por ciento de los ingresos mundiales para las empresas que infringen la normativa

Google ya se enfrenta a una demanda en Estados Unidos por rastrear supuestamente a los usuarios de teléfonos independientemente de la configuración de privacidad.



TECNÓSFERA CON REUTERS*