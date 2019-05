Google eliminará automáticamente datos de navegación de sus usuarios

Google anunció por medio de David Monsees, gerente de producto de búsqueda y Marlo McGriff, gerente de producto de Google Maps, que permitirá a sus usuarios configurar los perfiles para eliminar automáticamente el historial de ubicación y los datos de navegación por internet.

Se espera que esta sea una solución más flexible frente a los mecanismos ya existentes de captura de datos permanentemente activados o desactivados. Con este control usted podrá elegir que sus datos se eliminen después de un periodo de tres meses o de 18 meses.

"Trabajamos para mantener tus datos privados y seguros", reza la publicación del gigante tecnológico, que es propiedad de Alphabet Inc. El anuncio se da en un contexto en el que empresas como Amazon, Apple, Facebook y Google han recibido fuertes críticas por el uso que le dan al gran volumen de información -en la mayoría de casos privada- que obtienen de sus usuarios.



La actualización no solo ofrece más control a los navegantes sobre su propia información, sino que también podría evitar que algunos usuarios opten por bloquear totalmente la recopilación de datos de Google. Este tipo de compañías, dependen en gran medida de esta información para segmentar a los navegantes y mostrarles anuncios de acuerdo a sus intereses. En pocas palabras, los datos se han convertido en el gran capital que alimenta su máquina de ingresos.



Pero Google no ha sido la única con dificultades para convencer a usuarios y reguladores de que respeta la privacidad y mantiene a salvo los datos que recopila. En el 2018 la compañía enfrentó, junto a Facebook, un año marcado por procesos legales y fallos que le llevaron, por ejemplo, a cerrar la red social Google+.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET