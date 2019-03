Facebook endurece prohibiciones frente al racismo y la xenofobia

Este miércoles, Facebook anunció que robustecerá las medidas para eliminar los los contenidos que inciten o apoyen el supremacismo blanco y separatismo, en su esfuerzo para combatir el discurso de odio.



"Está claro que estos conceptos están profundamente vinculados a los grupos de odio organizados y no tienen cabida en nuestros servicios", dijo la compañía en un comunicado.

La restricción empezará a regir desde la próxima semana tanto en la red social como en su filial Instagram.



A pesar de que las políticas de Facebook ya prohibían las publicaciones discriminatorias con argumentos sobre la raza, origen étnico o religión, la compañía reconoció que no estaban aplicando la medida a algunas publicaciones que consideraban nacionalistas o de independencia política.

Pese a esto, el gigante azul afirmó que la nueva prohibición no afectarán las manifestaciones de orgullo estadounidense, o el separatismo vasco, porque son "una parte importante de la identidad de las personas".



"En adelante, si bien las personas podrán seguir demostrando orgullo por su herencia étnica, no toleraremos elogios ni el apoyo al supremacismo blanco y al separatismo", añadió la empresa en el comunicado.



Además, las personas que ingresen búsquedas con términos asociados con esta ideología obtendrán resultados que los direccionarán a organizaciones como Life After Hate, que ayudan a las personas a dejar a un lado los grupos que incitan el odio.

La empresa que dirige Zuckerberg ha sido blanco de presiones por parte de gobiernos de todo el mundo, que la han llevado a usar mecanismos como la inteligencia artificial para hallar y eliminar publicaciones racistas o supremacistas, sin afectar la libertad de expresión.



"Desafortunadamente, siempre habrá gente que intente utilizar nuestros sistemas para propagar el odio", dijo Facebook. "Nuestro desafío es seguir avanzando para mejorar nuestras tecnologías, desarrollar nuestras políticas y trabajar con expertos que puedan reforzar nuestros propios esfuerzos".

Difícil de implementar

Mark Potoki, un académico del Centre for Analysis of the Radical Right, cree que la nueva prohibición de Facebook podría limitar la difusión de una retórica de supremacismo blanco, pero puso en duda que libre al mundo de esa ideología.



"Veremos si podrán implementarlo", señaló en entrevista con AFP. "Hay miles de publicaciones de supremacismo blanco en Facebook todos los días. No pudieron frenar el video de Christchurch, así que será un desafío lograr esto", añadió refiriéndose a transmisión en vivo de los ataques en dos mezquitas en Nueva Zelanda de este mes.

La masacre de Nueva Zelanda puso en evidencia el alcance global del movimiento del supremacismo blanco, que aboga por un ideal "europeo" imaginario, rechaza la inmigración y suele compartir violentas amenazas por Internet.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de AFP

@TecnosferaET