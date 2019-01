Facebook elimina más de 200 páginas filipinas por violar normas

Facebook ha cerrado 220 páginas y 73 cuentas personales, controladas por la empresa de marketing digital filipina Twinmark Media, por violar las normas contra contenido basura, noticias falsas y las políticas de verificación de identidad.



"Es uno de los cierres de páginas más significativos del mundo. No solo hemos sancionado el comportamiento de violar las normas, sino que estamos eliminando a toda la organización", explicó Facebook en un comunicado publicado hoy en su blog corporativo.

El director de ciberseguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher, señaló que Twinmark violó "repetidamente" las normas de la red con "la acción coordinada de cuentas falsas que llevaban a los usuarios a anuncios publicitarios y la venta de acceso a páginas", lo que aumentaba artificialmente el tráfico y generaba ganancias.



Entre las páginas eliminadas están Canal Online Filipino, Gorgeous Me, Unhappy o Trending News Portal (TNP), que sumaban más de 43 millones de seguidores, fundamentalmente filipinos.



El gigante de internet también eliminó por los mismos motivos 29 cuentas vinculadas a Twinmark en Instagram, red social adquirida por Facebook



"No queremos que nuestros servicios se usen para ese tipo de comportamientos y vamos a evitar que el grupo restablezca su presencia en Facebook", indicó Gleicher.



La página Trending News Portal, dedicada a viralizar contenidos populares en las redes, ha estado en el centro de la polémica en varias ocasiones por difundir muchos contenidos relacionados con el presidente Rodrigo Duterte e historias poco fiables que perjudicaban a sus mayores críticos.



No es la primera vez que Facebook elimina páginas y cuentas en Filipinas, como ya sucedió el pasado octubre cuando bloqueó el acceso a 95 páginas y 35 cuentas pro-Duterte por violar las normas anti-spam y compartir enlaces falsos que llevaban a publicidad.



Efe