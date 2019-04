Facebook planea lanzar una página de noticias

Facebook está trabajando en la creación de una página de noticias en su plataforma, con el objetivo de apoyar financieramente al periodismo "de alta calidad y confiable", afirmó el lunes su fundador, Mark Zuckerberg.

El jefe de la red social, que cuenta con 2.300 millones de usuarios, habló de este proyecto en un video difundido en su perfil de Facebook, en el marco de una conversación con Mathias Doepfner, CEO del gigante alemán de medios Axel Springer.



"Deseamos que esto permita destacar la información de alta calidad y confiable", dijo Zuckerberg. Según él, entre 10 y 15% de los usuarios de Facebook estarían interesados en un espacio consagrado a las noticias de actualidad.



Zuckerberg precisó que sería necesario seleccionar la información publicada, pero no dio muchos detalles sobre la forma que tendría esta nueva herramienta que espera desarrollar en conjunto con grandes grupos de medios.



Mientras la propuesta aún se está delineando, el fundador de Facebook también dijo que este proyecto podría ayudar financieramente a los grupos de medios en su difícil transición hacia lo digital. "

Existe una oportunidad real de dar a los editores una mejor monetización de sus contenidos a través de un servicio de información separado", dijo Zuckerberg. Y agregó que " Facebook podría tener una relación directa con los editores para asegurarse de que su contenido esté disponible". No obstante, negó que quiera convertir a Facebook en un "editor". "No tendremos periodistas que se ocupen de las noticias", dijo.



CON AFP