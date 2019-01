¿Es viable regular las redes sociales? ¿Deberíamos hacerlo?

La idea del senador Antonio Zabaraín quien propuso crear una legislación para regular las redes sociales, abrió el debate sobre la viabilidad de un posible control de los contenidos en estas plataformas digitales así como de la afectación que esta medida tendría sobre los derechos de libertad de expresión.

"Regularemos uso de redes sociales. Legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales", dijo Zabaraín. El congresista lanzó su propuesta a propósito de las críticas que recibe el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y la convocatoria a una movilización en su contra.



Sin embargo, esta no es la primera vez que se propone una iniciativa para ejercer un control sobre las publicaciones en estos sitios web. El senador José David Name presentó un proyecto que contempla proteger a los usuarios de “publicaciones abusivas, calumniosas e injuriantes que atenten contra los derechos fundamentales”.

Pero, ¿qué tan viable es lograr una regulación de las redes sociales en Colombia?

Carlos Cortés, analista de temas digitales y libertad de expresión, señala que lograr un esfuerzo del Estado para monitorear los contenidos e investigar casos de publicaciones sería totalmente desproporcionado.

“Es una tarea imposible, pero sobre todo hay unos riesgos de censura muy grandes. ¿Cómo se haría el ejercicio? ¿Van a poner al Ministerio de las TIC o a una comisión para que vigile?", se pregunta.



Para el especialista, el riesgo más grande es que los términos o las condiciones de una posible legislación se puedan terminar interpretando para silenciar opiniones. “Hay un tema de implementación y jurisdicción. Además, ¿cómo se les exigiría a las redes sociales que bajen esos contenidos?”, agregó Cortés.



El abogado Andrés Guzmán, director de la Adalid (compañía especializada en servicios legales y de seguridad de la información) señala que ya existen regulaciones adecuadas para este tipo de casos.



En primer lugar, dice Guzmán, si un usuario no está de acuerdo con un contenido y considera que afecta su reputación tiene la opción de pedir acciones a la misma red social, que tiene mecanismos internos para solucionarlo.



Una segunda posibilidad es presentar una acción de tutela frente a los casos en los que posiblemente se cometa injuria o calumnia. “También hay acciones con la Superintendencia de Industria y Comercio, la delegatura de protección de datos tiene un equipo que investiga y cuando existen violaciones con datos sensibles, en temas relacionados con la raza u orientación sexual, por ejemplo, se puede solicitar que se supriman los datos”, afirma.



“No regula las redes sino el derecho al buen nombre y a la intimidad”, agrega.



Por otro lado, la decisión de la tutela 695 del 2017 de la Corte Constitucional estableció que las personas son responsables de las publicaciones lo que “implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales”.



Cortés asegura que lo relevante de la sentencia es que extienden los estándares de los periodistas y los deberes de imparcialidad a todos los usuarios. “Si va a difundir información tiene el deber de contrastar y verificar lo que va a decir”, asegura.



Cortés concluye que un proyecto para aumentar las regulaciones sería un atentado contra la libertad de expresión y la naturaleza de la constitución política. “Si alguna persona piensa que la están injuriando y calumniando tiene todas las acciones legales, plantear algo más sería igualarnos a lo que están haciendo países como China”, afirma.



