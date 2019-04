Ojo con estafa que promete cambiar el color de WhatsApp

Si le llega un mensaje con un enlace a través de WhatsApp en el que le prometen cambiar el color de la plataforma de mensajería con un solo clic, evite abrirlo. Se trata de un engaño que llenará su dispositivo móvil de publicidad y enviará automáticamente un mensaje con la invitación a toda su lista de chats activos.

La compañía de ciberseguridad Eset advirtió sobre esta nueva amenaza detectada en varios países de Latinoamérica. Según el reporte, si el usuario abre el link le aparecerá un mensaje en el que lo invitan a compartir la función con 30 amigos o 10 grupos para poder acceder a la opción del cambio de colores.



Si no envía la invitación a sus contactos, la aplicación igual le solicitará descargar un archivo con extensión APK para Android llamado 'best_video.apk'. Una vez descargada, se instalará la aplicación fraudulenta y el teléfono quedará infectado con una familia de troyanos que propaga adware (programa que muestra publicidad no deseada) entre usuarios de Android, según señala Eset.



La compañía de seguridad informática afirma, además, que pese a que la app se instala en el dispositivo, no deja ninguna evidencia de su presencia pues el icono se oculta y solamente se activa cuando el usuario empieza a navegar. El usuario comenzará a ver banners publicitarios en su teléfono.



Por otro lado, en el caso de acceder al enlace desde la versión WhatsApp web por medio de un computador, se le solicita al usuario instalar una extensión de Google Chrome, llamada Black Theme for Whatsapp, que supuestamente permitirá cambiar la aplicación a un color más oscuro.



Si la instala, automáticamente se enviará un mensaje a toda su lista de chats activos invitando a cambiar los colores de la aplicación. En caso de que intente cerrar la ventana del navegador web, la acción no se detendrá pues es el propio teléfono es el que envía los mensajes.



De acuerdo con Eset, en este caso el mensaje también aparece en portugués, lo que puede ser una señal de que la campaña originalmente buscaba víctimas en Brasil.



"Lo que siempre se debe recordar es la premisa de nunca acceder a enlaces que nos llegan por cualquier medio digital, inclusive cuando nos llegue a través de un contacto conocido.”, recomienda Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.



TECNÓSFERA