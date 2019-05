El modo incógnito estará disponible para Google Maps

Google anunció este martes en su conferencia anual para desarrolladores I/O, que añadirá nuevas funciones de privacidad para sus servicios, en los que se se incluye el 'modo incógnito' para Google Maps.

La herramienta, que se hizo popular desde su llegada a Google Chrome, impediría a la empresa almacenar la actividad en ese servicio o vincular las búsquedas de lugares con los perfiles del usuario.



"El enfoque central del lanzamiento es la seguridad y la privacidad", dijo Stephanie Cuthbertson, directora de gestión de productos para Android, en un contexto en el que el control público ha llevado a las gigantes tecnológicas a dar a conocer su compromiso con la privacidad de los usuarios.

La empresa no especificó la fecha exacta en la que el modo incógnito estará habilitado para Google Maps, aunque hizo otros anuncios respecto a la privacidad en materia de ubicación de sus usuarios.



Se comprometió, por ejemplo, a hacer un mayor control a partir de este año sobre cómo las aplicaciones móviles para el sistema operativo Android de Google acceden a los datos de ubicación, y agregó que no usaría "videos, grabaciones de audio y lecturas de sensores del entorno doméstico" para personalizar anuncios.



Sin embargo, medios especializados han apuntado a que las mejoras en muchos de sus servicios, en especial las nuevas capacidades que llegarán a su asistente de voz, podrían implicar ceder aún más información personal como su fecha de aniversario, el nombre de sus hijos o la dirección de su vivienda.



En medio de la batalla por la privacidad que hoy se libra en Silicon Valley, Google ha estado defendiéndose de los crecientes esfuerzos de legisladores y reguladores en Estados Unidos y en otros países para mejorar la privacidad de los datos y otros temas centrales de su modelo de negocio.



Las propuestas que están siendo evaluadas por los legisladores limitarían la forma en que Google, Facebook Inc y otras compañías tecnológicas que almacenan gran cantidad de datos de sus usuarios, rastrean a los consumidores y distribuyen información a los anunciantes en sitios web.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET