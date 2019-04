El antes y después de los CEO más importantes del mundo

Archivo particular/ Reuters

Jack Ma es el fundador y presidente del Grupo Alibaba. Ha sido considerado el hombre más rico de China, según Forbes. Este empresario chino, que en un principio parecía destinado al fracaso, logró darle un giro a su suerte y pasar de ser un profesor de inglés a un geek IT, pionero de la red china. En 1999 fundó Alibaba, sin saber que ese sería el proyecto que lo catapultaría a la fama. Sus primeros pasos fueron pequeños. Al principio se enfocó en el sector B2B ‘business to business’ que revolucionaría la forma de hacer negocios con China. Hoy, Alibaba no solo es una herramienta de comercio en línea: su conglomerado empresarial tiene influencia en el campo de los medios, de la logística de transporte, la cartografía electrónica, el análisis de datos y las comunicaciones.