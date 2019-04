Disney mostró sus cartas para la pelea por el 'streaming’

Disney Plus reveló los detalles de su servicio de videos en línea y entrará a pelear en los dominios de Netflix al ofrecer a un precio más barato por su rico catálogo. La plataforma de la casa de Mickey es tremendamente esperada en el mercado del streaming, ya bastante poblado, pero que sigue creciendo a medida que los consumidores cambian sus hábitos.

Disney Plus se lanzará el 12 de noviembre en Estados Unidos por 6,99 dólares al mes (el abono de base de Netflix es de 8,99 dólares al mes), un precio que, según indicó Bob Iger, jefe de la Walt Disney Company, incluye propiedades en extremo populares como las producciones Disney, las de Pixar, las entregas de Star Wars y Marvel y programas de National Geographic, así como las 30 temporadas de la serie Los Simpsons, estas últimas resultado de la reciente adquisición de Fox.



El filme 'Capitana Marvel', actualmente en salas de cine, estará disponible en exclusividad a partir del lanzamiento, tras el cual sus abonados podrán acceder a un total de 7.500 episodios de series, 400 películas del catálogo histórico y 100 películas más recientes.

Pisando fuerte

Disney Plus llega pegando fuerte, ya que con un catálogo tan enorme se verá menos obligado que Netflix a invertir masivamente en contenidos originales para atraer abonados. La compañía prevé “de 60 a 90 millones de suscriptores en el mundo de aquí a fin de 2024”, dos tercios de ellos en Estados Unidos, precisó la directora financiera Christine McCarthy. Añadió que el grupo planea invertir unos 1.000 millones de dólares en contenidos originales el primer año.



El grupo que, por otra parte, no anticipa beneficios para Disney+ los primeros cinco años, concluyó a finales de marzo la adquisición de los estudios Fox, fundados en 1935 en Los Angeles, y de otros activos de Rupert Murdoch como las cadenas de televisión FX y National Geographic.



El mercado del streaming, dominado por Netflix y sus 140 millones de abonados, es hoy en día el paso inevitable de los grupos mediáticos y tecnológicos. Amazon también está presente con Prime Video, y Apple acaba de anunciar su propia plataforma, Apple TV+, que se lanzará este año en una fecha y a un precio que no se conocen todavía.



Está previsto que WarnerMedia (anteriormente Time Warner), que fue comprado por el operador de telecomunicaciones AT&T, se lance también ese año en la contienda, y que NBCUniversal (grupo Comcast) lo haga el año próximo.

¿Amenaza para Netflix?

Una de las consecuencias de esta explosión del número de actores es la fragmentación progresiva de las ofertas: Disney ya había anunciado que iba a retirar progresivamente su catálogo de Netflix.



Por lo tanto “creo que Disney no será amenaza para Netflix”, estima John Meyer, de la sociedad de inversión Transpire Ventures, que añade que “Netflix sabe mejor que nadie lo que quieren” los consumidores.



Pero algo distinto sugiere la reacción de la bolsa de valores. Netflix perdió alrededor de 8.000 millones de dólares en su valor de mercado apenas minutos después del anuncio de Disney.



Otra consecuencia es que los consumidores podrían encontrarse obligados a suscribirse a cuatro o cinco plataformas para poder disfrutar de una oferta diversificada.



El servicio de Disney comenzará a funcionar en EE. UU., Asia y el oeste de Europa a finales de año. Luego, en algún punto de 2020, se tiene planeado que entre a Europa del este y América Latina.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con agencias