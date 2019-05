Directivos de la antigua 'France Telecom', a juicio por acoso moral

Siete exdirigentes de la multinacional de telecomunicaciones popularmente conocida como 'France Telecom' (en la actualidad Orange S.A), fueron llamados al Tribunal Correccional de París, Francia, este lunes 6 de mayo de 2019 por las acusaciones de acoso moral a sus empleados.



"Un sufrimiento cuyas manifestaciones tomaron diversas formas, la más dramática el suicidio", fueron las palabras de las denuncias sindicales que sacaron el caso a la luz pública.



Según investigaciones de los jueces que llevan el proceso, debido a reformas laborales llevadas a cabo en 2008 se creó un ambiente laboral de excesiva ansiedad que pudo haber causado el suicidio de 19 empleados y depresión profunda en otros 8.

Aunque las pruebas para la demanda se basan en el historial de 39 trabajadores, de los cuales 19 se suicidaron, 12 intentaron hacerlo y 8 sufrieron depresión, los abogados de la acusación presentaron este lunes una lista de más de 120 nuevos damnificados.



El anuncio de esta acción jurídica llega diez años después de que ocurrieran los hechos al interior de la empresa -líder proveedora en servicios de telefonía móvil e internet en diferentes países de Europa- en un contexto en el que directores ejecutivos de empresas de tecnología alrededor del mundo son criticados por fomentar la cultura del 'burnout', en el que los empleados son alentados a pasar largas jornadas dedicados al trabajo.

Entre los miembros que serán juzgados se encuentran Didier Lomber, director de 'France Telecom' de 2005 a 2010 y el entonces jefe de recursos humanos, Olivier Barberot, así como otros cinco ex directivos juzgados en el caso por complicidad. Las penas podrían alcanzar el año de prisión y una multa de 15.000 euros.



Por su parte, la compañía podría ser sancionada con una multa de 75.000 euros, más el pago de indemnizaciones a ex empleados que se consideran víctimas.



Según las investigaciones, los suicidios se presentaron a finales de la década pasada, cuando la empresa tecnológica fue privatizada y se encontraba en proceso de mutación por la competencia feroz de nuevos operadores de telecomunicaciones.



En un contexto de fuerte endeudamiento, los altos mandos de 'France Telecom' pusieron en marcha dos planes de transformación que apuntaban a la eliminación de 22.000 empleos, en una plantilla de 120.000.



"No cuestionamos las decisiones estratégicas para transformar la empresa, pero sí la forma en que se llevó a cabo", afirmaron los jueces a cargo, acusando reorganizaciones múltiples y desordenadas, mutaciones forzadas de lugar de trabajo o incitaciones para irse, que crearon un clima de ansiedad.



Además afirman que es la primera vez que se juzga en Francia a una empresa del índice CAC-40, un índice bursátil que solo tienen las 100 compañías mejor negociadas en la bolsa de París, por hechos similares al acoso moral.



