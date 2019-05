Demandan a Tesla por muerte causada en una falla del piloto automático

El accidente sucedió hace más de un año cuando Walter Huang, un ingeniero de 38 años que trabajaba en Apple, conducía su Model X 2017 con la función de piloto automático, que al funcionar mal hizo que el carro colisionara contra una barrera de concreto y terminara en un incendio fatal.



La familia de Huang alegó ante el Tribunal estatal de California, en San José, que el fabricante de automóviles debería haber emitido un retiro del mercado o haber proporcionado una advertencia de riesgo.

Los demandantes argumentan que el vehículo eléctrico carecía de características de seguridad, como un sistema de frenos de emergencia que funcionara correctamente.

"Tesla está probando su software de piloto automático en controladores en vivo", dijo Mark Fong, un abogado de la familia, en una conferencia de prensa.

El caso se presentó solo dos días después de que otro conductor en California demandara a la compañía acusando defectos en la conducción y el frenado del piloto automático de su Model S. Según el demandante, el carro chocó contra un divisor del carril.



La familia Huang aseguró que el propósito de la demanda es "ayudar a evitar que esta tragedia suceda a otros conductores que usan vehículos Tesla o cualquier vehículo semi autónomo". Pero la compañía de carros no es la única implicada en el asunto, pues la familia acusó también al Departamento de Transporte de California por no haber reparado un amortiguador de choque que se encontraba dañado una semana antes del accidente del ingeniero.



Tesla no ha emitido comentarios sobre la demanda. Solo declaró días después de que ocurriera el accidente, que "el piloto automático de Tesla no evita todos los accidentes, pero los hace mucho menos propensos a ocurrir", por lo que los conductores deben tomar medidas para evitar colisiones.



Por su parte, la Junta Nacional de Transporte publicó un informe preliminar sobre el accidente en junio de 2018 en el que no se estableció una causa probable. Aunque el equipo de investigación del caso tuvo acceso al vehículo después del choque, el abogado de la familia argumenta que los datos del carro son propiedad de Tesla y la compañía aún no los ha compartido.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET