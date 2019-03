El mundo se apresta a definir el estándar de las redes 5G

El secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Houlin Zhao, y el ministro de Telecomunicaciones egipcio, Amr Talaat, acordaron celebrar una conferencia para regular los estándares de la tecnología 5G el próximo mes de octubre en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.



En una rueda de prensa, en uno de los hoteles de lujo cerca de las pirámides de Guiza, Zhao aseguró que en esa cita se abordarán varias cuestiones, entre las que destaca determinar las frecuencias de la red de telefonía móvil 5G y el uso de las soluciones inteligentes en las nuevas ciudades.

Por su parte, el titular de Telecomunicaciones egipcio dijo a Efe que esta es la primera vez que se celebra dicha conferencia fuera de la sede de la UIT, en Ginebra.



Así mismo, destacó su importancia porque en ella se debatirán “varias cuestiones como los estándares de la red 5G y sus frecuencias”.



El evento tendrá lugar desde el 21 octubre hasta el 26 de noviembre de 2019 en la localidad costera de Sharm el Sheij, a orillas del mar Rojo, y en ella está previsto que se firme un convenio para fijar los estándares de la tecnología 5G a nivel mundial.



Esos estándares tendrán que ser adoptados por los 193 países miembros de la UIT, organismo especializado de Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación que fija el espectro de frecuencias radioeléctricas y las órbitas de los satélites para todo el mundo.

China se acerca a Europa

Estados Unidos, que lanzó una guerra comercial en medio de rivalidad tecnológica con Pekín, multiplica las advertencias. Washington presiona particularmente a Alemania, a quien amenaza con no compartir más información confidencial si Berlín no deja de lado la tecnología 5G de los chinos. Estados Unidos también se opone, desde mediados de marzo, a la OPA china sobre el portugués EDP.



Pero a pesar de los reparos de la Casa Blanca, China avanza en su propósito de jugar un papel esencial en el despliegue de redes 5G en Europa. La semana pasada, el presidente chino, Xi Jinping, Visitó Niza, en la Riviera Francesa, y luego se trasladó a Mónaco, en el marco de una gira europea que pareció ratificar una alianza que no es bien vista por Washington.



El rechazo de EE. UU. ha estado dirigido, en particular, a la firma china Huawei, de la que altos oficiales se han mostrado preocupados y han llegado, incluso, a pedir su exclusión del despliegue 5G.



Los llamados de la Casa Blanca han chocado con el desdén de las autoridades europeas. Así ocurrió en Alemania, en donde el ministro de Exteriores, Heiko Maas, declaró que su país “no se deja chantajear ni necesita asesoramiento”. Estados Unidos amenazó con limitar su colaboración con la inteligencia alemana si Berlín permite que Huawei participe en el desarrollo de su red 5G, algo que ya determinó la agencia federal de redes alemana, que supervisa la subasta que atribuirá 41 bloques de frecuencias y que no excluyó como proveedoras a firmas chinas como Huawei.



En una entrevista publicada en varios medios regionales alemanes, Maas advirtió de que “Alemania no es chantajeable, jamás, no importa de qué o de quién se trate”. “La cuestión de si el consorcio chino Huawei participará en el desarrollo de la red de 5G la estamos debatiendo desde hace semanas de manera muy intensa en el gobierno”, señaló.



A pesar de ello, Maas expresó sus propios reparos sobre la dependencia que podría crear el uso de tecnología china. “Europa necesita rápido una estrategia para China”, dijo. “En un mundo con gigantes como China, Rusia o un socio como Estados Unidos, sólo podemos sobrevivir si nos unimos como Unión Europea”, declaró al periódico alemán 'Welt am Sonntag'. “Si algunos países creen poder hacer buenos negocios con los chinos, se sorprenderán cuando se den cuenta que terminaron siendo dependientes”, dijo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA Y AGENCIAS