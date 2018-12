CEO de Google rinde cuentas en EE.UU. por acercamientos a China

Tras meses de escrutinio por parte del Congreso de EE. UU. a las principales redes sociales, llegó el momento de rendir cuentas para el gigante tecnológico Google.



La audiencia del director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, ante el Comité Judicial de la Cámara tendrá lugar este martes y abordará temas relacionados a la privacidad de los usuarios y las prácticas de recolección de información, el uso y la filtración de datos.



Las declaraciones de Pichai llegan en un momento en el que la compañía ha sido criticada por varios legisladores entre otras razones por sus relaciones con empresas en China y la posibilidad de crear un buscador que acate la censura del gobierno de ese país.

De acuerdo con un documento escrito de su declaración publicado por el Comité horas antes de que el directivo de Google responda a las preguntas de los legisladores, Pichai hablará sobre la compañía, su patriotismo y la responsabilidad de una empresa que se ha convertido en una herramienta casi indispensable para la mayoría de los usuarios de internet.



"Aún cuando nos expandimos a nuevos mercados nunca olvidamos nuestras raíces norteamericanas", reza el documento.



La afirmación no pasa inadvertida, teniendo en cuenta que el directivo indio, que lleva más de 15 años en la compañía, ha sido uno de los principales defensores de los planes de llevar a Google a China, según se conoció con las revelaciones del proyecto 'Dragon fly', con el que la empresa estaba pensando en una versión de su buscador que acatara la censura en ese país.

Además, Pichai llegará al Capitolio meses después de que la compañía dejara una silla vacía en una audiencia pública ante el Congreso a la que estaba citado el cofundador Larry Page junto a Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Facebook, y Jack Dorsey, CEO de Twitter, para aclarar el rol de las plataformas en la campaña de influencia electoral proveniente de Rusia.

Un cartel con el nombre de la compañía Google, en el lugar en el que se esperaba a su cofundador Larry Page, en una audiencia ante el Congreso el pasado mes de septiembre. Foto: Efe

FACEBOOK

Pichai iniciará su declaración dando un contexto sobre su experiencia personal como un migrante de la India, que lleva 25 años en EE. UU., de los cuales 15 ha trabajo en Google y 3 ha sido el CEO de la compañía. Tras narrar el impacto que tuvo en su vida y su hogar la llegada del primer televisor y el primer teléfono celular, el ejecutivo destacará que ve la tecnología con optimismo, como una forma de mejorar la calidad de vida y capacitar a las personas.



Según la declaración escrita, Google mantiene la misión inicial con la que fue creada y está comprometida con "productos de construcción para todos" y con "proporcionar información precisa y confiable a los usuarios". La audiencia del martes llega un día después de que Google anunciara que adelantará sus planes de finalizar la red social Google+, tras una falla que expuso los datos personales de más de 50 millones de usuarios.

"Somos una empresa global comprometida con productos de construcción para todos (...) No es una coincidencia que una empresa dedicada al libre flujo de información haya sido fundada aquí en los Estados Unidos. Como compañía estadounidense, apreciamos los valores y libertades que nos han permitido crecer y servir a tantos usuarios", reza el documento.



Según datos del directivo, Google ha apoyado a más de 1.5 millones de empresas estadounidenses y durante los últimos tres han generado 150 mil millones a la economía de EE. UU., manteniendo a más de 24.000 empleados en ese país.



El representante de la compañía también hará énfasis en el tema de la privacidad y las acusaciones sobre presuntos prejuicios en sus algoritmos. Durante los últimos meses, Donald Trump ha acusado a Google y otras tecnológicas de tener sesgos políticos en sus sistemas para eliminar puntos de vista conservadores y privilegiar información de corte más liberal. Una acusación que en repetidas ocasiones Google ha negado.



"La protección de la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios ha sido durante mucho tiempo una parte esencial de nuestra misión", expresaría el directivo. Así mismo, Pichai agregaría: "Dirijo esta empresa sin prejuicios políticos y trabajo para garantizar que nuestros productos continúen funcionando de esa manera", asegurando que dentro de la compañía tienen una amplia gama de opiniones desde ex militares y padres de familia hasta activistas por las libertades civiles e inmigrantes.



La audiencia del directivo de Google ante el Congreso estaba prevista para el 5 de diciembre pero fue reprogramada por el funeral de estado en honor al ex presidente George H.W. Bush. La cita de Pichai a la audiencia denominada 'transparencia y rendición de cuentas: examen de Google y sus prácticas de recolección, uso y filtración de datos' tendrá lugar a las 10:00 de la mañana de este 11 de diciembre. Siga el minuto a minuto de la audiencia aquí.





REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET