Polémica en Alibaba: ¿12 horas de trabajo por seis días a la semana?

El multimillonario Jack Ma, creador del gigante del comercio electrónico chino Alibaba, fue criticado en redes sociales y medios internacionales por alentar una cultura del trabajo 'burnout', en el que los empleados son animados a pasar horas extraordinarias dedicados a sus labores.

No es la primera vez que el emprendedor chino respalda una rutina conocida como 996, de jornadas de 9 a. m. a 9 p. m. durante seis días a la semana. El comentario llega tras críticas comunes a una cultura del emprendimiento de tecnología en la que otras compañías han mantenido a jóvenes trabajadores apasionados con colchones en sus oficinas para entregar resultados.

"Los que pueden seguir un horario 996 son aquellos que han encontrado su pasión más allá de las ganancias monetarias", escribió Ma, calificando la práctica como una "gran bendición" para los trabajadores jóvenes, dijo en comentarios publicados en la cuenta de la compañía en WeChat.



"Muchas empresas y muchas personas no tienen la oportunidad de trabajar 996 (...) Si no trabajas 996 cuando eres joven, ¿cuándo puedes trabajar 996? (...) Permítanme preguntarles a todos, si no gastan más tiempo y energía que otros, ¿cómo pueden lograr el éxito que desean?", fueron algunos de los comentarios.

Así mismo, el domingo, en una extensa publicación de blog, el hombre más rico de China amplió el comentario en la red social WeChat de la semana pasada, informando que despidió a personas que esperaban un estilo de vida de oficina típico de ocho horas.



"Como esperaba, mis comentarios internos hace unos días sobre el calendario del 996 provocaron un debate y una crítica ininterrumpida", escribió Ma. "Entiendo a esta gente, y podría haber dicho algo que era ´correcto´. Pero no nos falta gente que diga cosas 'correctas' en el mundo de hoy, lo que nos falta son palabras sinceras que hagan pensar a la gente", reza la publicación.



Más allá de Ma, varias de las figuras destacadas de la industria tecnológica de China también han intervenido en la controversia. Richard Liu, director ejecutivo de JD.com Inc., dijo en una publicación reciente en WeChat que, aunque nunca obligaría al personal a trabajar en un horario de 996, las personas que se rendían no eran consideradas sus "hermanos".



Este mes, los activistas en GitHub de Microsoft, el sitio de repositorio de códigos en línea, lanzaron un proyecto titulado "996.ICU" donde los trabajadores de tecnología listaron a Alibaba entre las compañías calificadas con las peores condiciones de trabajo.



El jueves, un artículo de opinión publicado en un periódico estatal argumentó que 996 violaba la Ley del Trabajo de China, que estipula que el promedio de horas de trabajo no puede exceder las 40 horas por semana.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con agencias