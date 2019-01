Así funcionaría el nuevo 'Consejo Asesor de contenido' de Facebook

A raíz de una serie de escándalos que vivió Facebook en 2018 en materia de privacidad de los usuarios, Mark Zuckerberg compareció ante el Congreso de Estados Unidos y en noviembre de ese mismo año publicó en su perfil de la red social algunos cambios que implementaría para el 2019.



Uno de ellos fue cómo debía administrarse el contenido y lo propuso mediante la creación de un organismo independiente y que así mismo le permitiera a las personas apelar sobre sus decisiones.



"Queremos asegurarnos de que este sea capaz de emitir un juicio independiente, transparente y que respete la privacidad", anunció la red social a través de un comunicado en el que presentó el borrador del Consejo Asesor de contenido.

Dicho organismo, que se plantea como independiente a la red social, estará conformado por un grupo global multidisciplinario que podrá revisar y corregir las decisiones de contenido de Facebook. Sus integrantes debatirán asuntos como el discurso de odio, el bullying o las razones por las que se eliminó un contenido.



De acuerdo con la compañía, el Consejo periódicamente publicará los estatutos y procesos con los que se basa para tomar las decisiones y anunciará los cambios que realiza en la red social.



No obstante, Facebook el grupo de persona no tendría la primera palabra sobre el contenido informado. Cuando alguien notifica a Facebook sobre un contenido que debe ser removido, las dos primeras apelaciones aún serán manejadas por los sistemas de revisión propios de la red social. En caso de que alguien no esté satisfecho con una decisión de contenido, el caso ya sería transferido al Consejo.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

