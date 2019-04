¿No quiere que le dañen Avengers Endgame?: Así puede evitar spoilers

Si usted es fanático del universo cinematográfico de Marvel y está a la espera de la entrega Avengers Endgame es posible que esta semana sea un desafío a la hora de evitar los comentarios de millones de usuarios en el mundo que se están volcando en las redes sociales para filtrar información, real o no, sobre la esperada película que se estrena este 25 de abril en Colombia.



Afortunadamente para todos los que quieren evitar enterarse de detalles antes de tiempo existen configuraciones que le ayudarán a disminuir las posibilidades de encontrarse con 'spoilers' en las redes sociales.

Desde Facebook y Twitter se pueden aplicar algunos trucos para esconder cualquier información que no quiera ver en su línea de tiempo dentro de las plataformas. Si bien, realizar estas acciones reducirá notoriamente los riesgos tenga en cuenta que es posible que igual se filtren memes u otros contenidos, a pesar de la configuración. La mejor opción, en estos casos, es evitar ingresar a las redes sociales, blogs de información relacionada o medios especializados.

Modere el contenido en Facebook

Pese a que la red social Facebook cuenta con una función que permite ocultar contenido por medio de palabras o frases claves, esta no está disponible en Colombia. No obstante, puede acudir a otras alternativas como ocultar temporalmente a una persona, página o grupo, sin tener que dejar de seguirlos. Para ello, debe ir a la parte superior derecha de la publicación que no quiera ver o que mencione el tema que está evitando.



Haga clic en el menú de tres puntos ubicado en la parte superior derecha y elija 'Ocultar temporalmente'. Tenga en cuenta que el contenido quedará escondido durante 30 días y que el usuario no sabrá que usted realizó esta configuración. Puede anular inmediatamente la acción eligiendo 'Anular' en el mensaje de confirmación.



También puede elegir 'Ocultar post', para eliminar el mensaje de su feed y ver menos publicaciones similares o 'Dejar de seguir' para dejar de ver las publicaciones de una persona, página o grupo, sin dejar de ser amigos.

Esconda palabras claves en Twitter

Twitter sí le permite silenciar tweets ingresando palabras, hashtags, nombres de usuario o incluso emojis. Las publicaciones que contengan estos textos se eliminaran no solamente de su pestaña de notificaciones y de la cronología de inicio sino que también desaparecerán en otros servicios como las notificaciones push, los mensajes de texto, las respuestas y los correos electrónicos. Sin embargo, es posible que al hacer búsquedas pueda encontrar el contenido.



Al elegir las frases que quiere que se ocultan, puede incluir mayúsculas y minúsculas y signos de puntuación.



La opción la encuentra en el menú principal en la parte superior derecha donde aparece la foto de perfil en la pestaña de 'Configuración y privacidad'. En el menú que se despliega en el costado izquierdo encontrará ‘Palabras silenciadas’. Haga clic en 'Añadir' e ingrese la palabra que desee. Tiene la opción de seleccionar 'Cronología de inicio' para ocultar la información en su feed. Igualmente puede escoger esconder contenido solo de personas que no sigue o de cualquier usuario. En la sección ¿Por cuánto tiempo? seleccione ‘Para siempre’, ‘24 horas desde ahora’, ‘7 días desde ahora’ o ‘30 días desde ahora’.



Igualmente, puede silenciar una cuenta de Twitter para que no aparezcan en su cronología o filtrar las notificaciones. Solo debe ir a la pestaña de Notificaciones y luego pulsar configuración en el costado superior derecho. Desde allí podrá filtrar, entre otras cosas, notificaciones de personas que no sigue, de cuentas nuevas o que no han confirmado su correo electrónico.



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET