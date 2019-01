Se abre el telón del CES 2019

Ha estado produciendo titulares durante los últimos dos días, pero lo cierto es que la edición 52 del CES de Las Vegas abrió sus puertas apenas ayer. Alrededor de 200.000 personas se han congregado en esta ciudad de Nevada (Estados Unidos), como cada enero, para ver los últimos desarrollos de actores pequeños, grandes y gigantes del panorama tecnológico.

De drones a vehículos autónomos, de proyectores láser a robots, los pasillos del Centro de Convenciones de Las Vegas parecen un sueño futurista en el que lo mismo se habla de inteligencia artificial que de televisión en 8K. Esta última fue una tendencia que en esta edición es la norma en materia de televisión.



Los fabricantes trajeron a Las Vegas pantallas que demuestran que la era del 4K está llegando a su fin y que el futuro de los televisores inteligentes no ha terminado de escribirse. No en vano, LG describe su televisor ‘enrollable’ como “un centro de experiencia con capacidades de interacción por voz”. El concepto propone una pantalla que puede ocultarse y levantarse de su base en cuestión de segundos y ofrece la posibilidad de usarlo en tres vistas diferentes.Samsung, por su parte, imagina un hogar inteligente en el que su asistente personal, Bixby, viva en el celular, la nevera o el televisor.

El 5G está aquí

La telefonía móvil no es el eje de CES (nunca lo ha sido), pero los smartphones juegan un innegable papel en el universo conectado que usualmente presenta este evento. De ahí que la perspectiva de una generación de redes mucho más rápidas toque todos los ámbitos y el 5G esté este año en boca de todos.



Televisores, automóviles autónomos, electrodomésticos, robots... la promesa de las redes de quinta generación es desatar todo su potencial smart.



Apenas un puñado de estadounidenses han probado ya lo que es el 5G, pero eso no evita que D-Link tenga listo un router que toma señales 5G y las retransmite al hogar vía WiFi. Verizon, T-Mobile y AT&T trabajan ya en lo que será el despliegue de redes 5G por todo Estados Unidos.



Samsung y LG anunciaron que sacarán al mercado este año sus primeros teléfonos 5G, y fabricantes de chips como Intel y Qualcomm hablaron de sus planes. De hecho, Jim Tran, vicepresidente de dispositivos para Qualcomm, ni siquiera esperó a la apertura formal del CES y lanzó lo que muchos vieron como una pulla a Apple, con quien sostiene una disputa: “A quienes pretendan llegar con 5G en 2020, sin duda se les hará muy tarde”.



Por su parte, Don Butler, director ejecutivo de vehículos conectados de Ford, indicó que el 5G es algo fundamental para el momento de transformación que se vive. “Este es un momento clave para poder llevar vehículos inteligentes y construir ciudades inteligentes. Es una transición en la que el 5G apoyará el desarrollo, pero hay que recordar que las personas desean que los carros se comuniquen entre sí y generen alertas antes de que los carros se conduzcan por sí solos”, explicó.

La era de los robots

Comenzaron de manera discreta, pero es innegable que los robots han poblado los espacios del CES y son hoy protagonistas de muchos de ellos. Tanto que, aparentemente, ya no basta presentar solo uno. PorterBot, ServeBot y CartBot son la apuesta de LG y están diseñados para aeropuertos, hoteles, supermercados y centros comerciales. Pueden dar indicaciones, transportar equipaje o llevar el mercado. El ‘escuadrón’ robótico de Samsung lo integran Samsung Bot Care (que está pensado para temas de salud y, de hecho, tomó los signos vitales de un ‘paciente’ en el escenario), Bot Air (para el hogar) y Bot Retail (como su nombre lo indica). En un hecho digno de notarse, ambas marcas tienen una especie de exoesqueleto para asistencia de la movilidad.



Otros robots no se limitan a llevar la comida, sino que ayudan a prepararla. Es el caso del Bread Bot, de la Wilkinson Baking Company, el cual no es otra cosa que un panadero automático completamente autónomo. La máquina mezcla los ingredientes, amasa y cocina hasta 235 panes al día, es decir, alrededor de una docena de panes por hora. Hay un robot que dobla la ropa y otro que hace las veces de una mascota. Con todo, el que probablemente termine robándose el show es Lovot, de Groove X, creado por el mismo inventor del inmensamente popular Pep-per, y se propone “curar la soledad”. El dispositivo cuenta con 50 sensores que detectan los estímulos externos mediante tecnologías de aprendizaje automático, y con una cámara térmica que distingue a los seres humanos de los objetos.



TECNÓSFERA