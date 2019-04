Comisión Europea presiona a tecnológicas por las noticias falsas

En Europa la presión contra las gigantes tecnológicas aumenta. Para la Comisión Europea Google, Facebook y Twitter tienen que hacer más esfuerzos para abordar la problemática de las noticias falsas antes de las elecciones clave del Parlamento Europeo, que tendrán lugar el próximo mes.



Según dijo la Comisión el martes, el último informe mensual de las empresas mostró una falta de progreso en algunas áreas.

Dichos informes son parte de un compromiso entre las redes sociales y los organismos comerciales de publicidad que se pactó en octubre del año pasado para combatir la propagación de noticias falsas y evitar regulaciones más duras por parte de las autoridades.

La UE ha advertido sobre intentos de 'interferencia extranjera' durante las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones nacionales en Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Polonia, Portugal y Ucrania en los últimos meses.



"Las mejoras técnicas adicionales, así como el intercambio de la metodología y los conjuntos de datos para cuentas falsas son necesarios para permitir que terceros expertos, verificadores de hechos e investigadores realicen una evaluación independiente", dijo un ejecutivo de la UE.

Según la Comisión, el informe que cubre las acciones de las compañías para el mes de marzo, Google no avanzó lo suficiente en la definición de la publicidad basada en situaciones. Por su parte, aunque Facebook eliminó ocho redes coordinadas de comportamiento no auténtico originadas en Macedonia del Norte, Kosovo y Rusia, la red no reveló si los usuarios de la UE se vieron afectados.



Por último, para la Comisión, Twitter se quedó corto porque no proporcionó detalles sobre sus medidas contra el spam y las cuentas falsas y tampoco informó sobre alguna acción para mejorar el control de las ubicaciones de anuncios.



REUTERS.