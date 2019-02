Ciudades inteligentes hechas con datos y decisiones humanas

Una ciudad más inteligente no implica robots o máquinas que se conducen solas, mientras la tecnología se desarrolla para automatizar muchos procesos de nuestra cotidianidad, para algunos expertos el trabajo con datos es el presente que permite construir ciudades más eficientes y seguras.



La colaboración ciudadana y los datos abiertos se convierten en materia prima de mejorías para el tráfico, la contaminación ambiental y la atención de emergencias. La georreferenciación y la ciberseguridad también fueron temas centrales durante el Foro Transformando País en la Era Digital, que fue organizado este martes por la Universidad del Rosario, EL TIEMPO y la Fundación Konrand- Adenauer Stiftung.

Gracias a información como la hora a la que los ciudadanos salen de su casa al trabajo, las vías que utilizan, los accidentes que ocurren y el tiempo que gastan en sus desplazamientos, los gobiernos y entidades pueden tomar decisiones como el mejor lugar para ubicar una oficina o un centro de salud, el tiempo de paso para los semáforos en ciertos puntos de una ciudad para evitar la congestión en horas pico, o qué vías deben habilitarse si ocurre un concierto a determinada hora para evitar que el sistema de transporte colapse.

Según Rodrigo Cortés, gerente regional de Waze para Colombia, Perú y Centro América, la aplicación de transporte, propiedad de Google, calcula que los bogotanos gastan aproximadamente 1 hora y 45 minutos con la aplicación encendida en medio del tráfico de la ciudad.

Un sector con muchos reportes de accidentes nos muestra una necesidad que puede resolverse con reductores de velocidad, mayor presencia de tránsito u otras decisiones FACEBOOK

TWITTER



Durante ese tiempo de uso, los usuarios están entregando información que puede dar señales sobre las dinámicas de la ciudad como los lugares más frecuentados, la cantidad de kilómetros que recorren las personas para ir a un centro comercial, cuánto tiempo tardan en regresar a sus hogares.



"Una ciudad inteligente necesita una movilidad inteligente. ¿Cómo podemos leer los datos y las señales que nos dan? Por ejemplo, un sector con muchos reportes de accidentes nos muestra una necesidad que puede resolverse con reductores de velocidad, mayor presencia de tránsito u otras decisiones", explicó el ejecutivo.



Durante su presentación, Cortés mostró ejemplos en ciudades en las que están en funcionamiento las alianzas de su Connected Citizens Program, bajo el cual Waze comparte información con entidades aliadas para mejorar problemas de movilidad.



Otro ejemplo es el de Medellín, donde autoridades de transporte acceden a información de flujo de tráfico en tiempo real y tienen la posibilidad de modificar el tiempo de duración de los semáforos para descongestionar una zona.



Entre otras, el ejecutivo aseguró que en los próximos meses se espera que llegue la opción Carpool Waze a Colombia, una opción en la que los usuarios podrían compartir sus rutas y utilizar los vehículos de forma compartida. Esa opción ya está disponible en Israel y Brasil.

La seguridad, algo central desde el principio

Si bien el camino hacia unas ciudades más proactivas y dinámicas está cerca, el diseño de estas estrategias debe incluir el concepto de la ciberseguridad desde el principio.



Otro eje fundamental de la jornada académica del foro fue la ciberseguridad. De acuerdo con Diego Espitia Montenegro, embajador jefe de seguridad en la unidad de ciberseguridad de Eleven Paths y Telefónica, "la fuga de datos y los datos van a ser la guerra del futuro".

Los datos permiten soluciones pero también generar ataques y romper la seguridad de las empresas FACEBOOK

TWITTER





Después de analizar lo vulnerables que somos los usuarios finales a la hora de utilizar sistemas, Espitia explicó que la complejidad y conexión entre la red y los usuarios permite generar ataques a empresas y organizaciones.



"Procesar datos es relativamente sencillo. Cada perfil que se abre en internet es un fragmento de la identidad de un usuario (...) Los datos permiten soluciones pero también generar ataques y romper la seguridad de las empresas".



El experto en ciberseguridad explicó que datos personales como los gustos musicales pueden ser utilizados luego para planear ataques de phishing y capturar más información sobre los usuarios. También que las empresas pequeñas son más vulnerables porque por su mismo tamaño tienden a subestimar las amenazas y desestimar la necesidad de equipos dedicados a la construcción de capas de seguridad.



Espitia aseguró que la inclusión del elemento de la ciberseguridad en la planeación de cualquier software reduce costos y facilita la detección de fallas. No es lo mismo generar protocolos de pruebas a cajeros automáticos antes de su instalación, que detectar una vulnerabilidad vía USB o con tarjeta y desplegar equipos humanos hasta cada uno de los puntos para atender las crisis.

Hay que incluir la seguridad en cualquier esquema de desarrollo, desde un principio pensarla, para pensar en incidentes y tener claro un plan sin importar si es zapatos doña Juana o Google FACEBOOK

TWITTER

La jornada finalizó con una breve intervención del teórico Nicholas Carr en compañía de algunos estudiantes universitarios que realizaron cuestionamientos sobre la naturaleza de la tecnología y la influencia en los niños.



Carr se encargó del cierre y expresó una última reflexión: "La tecnología es un amplificador de la naturaleza humana, no nos cambia si no que acentúa nuestras mejores y peores cualidades. Los problemas que genera la tecnología son cosas que han estado en la sociedad durante mucho tiempo pero que al llegar a las redes sociales e internet tienen un impacto masivo que se vuelve demasiado grande. Tanto los problemas como las cosas buenas de la tecnología no son exclusivas de la tecnología sino que hablan de nuestra sociedad".

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA@Linndapc