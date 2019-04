Regulador de Canadá busca una orden judicial contra Facebook

Según el organismo de vigilancia de Canadá, Facebook violó las leyes de privacidad de sus ciudadanos al recopilar la información de unos 600.000 canadienses. La institución buscará una orden judicial para obligar al gigante de las redes sociales a cambiar sus prácticas en materia de privacidad.

Según el comisionado de privacidad Daniel Therrien, aunque Facebook reconoció la "gran violación de confianza" que representó Cambridge Analytica, las compañía no accedió a un análisis externo. El comisionado realizó sus comentarios durante la presentación de resultados de una investigación en curso que arrancó hace un año.



"La negativa de Facebook a actuar responsablemente es profundamente preocupante dada la gran cantidad de información personal confidencial que los usuarios han confiado a esta compañía", dijo Therrien.

su negativa a abordar los graves problemas que hemos identificado, o incluso reconocer que infringió la ley, son algo extremadamente preocupante FACEBOOK

Específicamente, la red social de Mark Zuckerberg se negó a someterse voluntariamente a auditorías de sus políticas y prácticas de privacidad durante los próximos cinco años.



"La total contradicción entre las promesas públicas de Facebook de enmendar sus formas de privacidad y su negativa a abordar los graves problemas que hemos identificado, o incluso reconocer que infringió la ley, son algo extremadamente preocupante", agregó el comisionado.

Aunque la Oficina del Comisionado de Privacidad no tiene el poder de imponer multas financieras, puede solicitar órdenes judiciales para obligar a una entidad a seguir sus recomendaciones. Sin embargo, dicha orden judicial podría tomar un año.



La investigación de la Comisión reveló que una "falta general de responsabilidad" con la información personal de las personas usuarias. Esto significa que "existe un alto riesgo de que sus datos se puedan usar de manera que no los conozcan o sospechen, exponiéndolos a posibles daños".



El rechazo de Facebook a las recomendaciones del regulador reveló "debilidades críticas" en la legislación actual, agregó Therrien, e instó a los legisladores a otorgar a su oficina más poder sancionador.



"No debemos contar con que todas las compañías actúen como responsables y, por lo tanto, una nueva ley debe buscar garantizar que un tercero, un regulador, responsabilice a las compañías", dijo el vocero.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters