Publican los datos de 540 millones de usuarios de Facebook en internet

Los datos de 540 millones de usuarios de Facebook, entre los que se incluyen números de identificación, comentarios, reacciones, y nombres de cuenta, quedaron expuestos en servidores públicos en la web.



La compañía de ciberseguridad UpGuard publicó un reporte este miércoles en el que revela que desarrolladores de apps de terceros expusieron las bases de datos con información de los usuarios almacenados en ficheros de texto, sin ninguna protección.

Según la investigación, una de las bases, que pesa 146 gigabytes, es originada desde la empresa mexicana de medios Cultura Colectiva, mientras que también se encontró una copia de seguridad de la base de datos de una app integrada a Facebook, llamada 'At the pool', que incluía información sobre los likes y los amigos de los usuarios e incluso las contraseñas usadas en 22.000 cuentas. Además, resalta la compañía, dicha plataforma cesó sus operaciones en 2014 "e incluso el sitio web de la empresa matriz está devolviendo actualmente un aviso de error 404".



"Los conjuntos de datos varían en la fecha de su última actualización, los puntos de datos presentes y el número de individuos únicos en cada uno. Lo que los une es que ambos contienen datos sobre los usuarios de Facebook, describiendo sus intereses, relaciones e interacciones, que estaban a disposición de los desarrolladores de terceros", resalta el reporte.



El reporte pone de nuevo sobre la mesa el debate del manejo que se les da a los datos en las redes sociales. "Estas dos situaciones hablan del problema inherente de la recopilación masiva de información: los datos no desaparecen de forma natural, y una ubicación de almacenamiento abandonada puede o no recibir la atención que requiere", dice el reporte.



El dilema está en que a pesar de que la información sale de Facebook, estos ya no están bajo el control de la red social por lo que no se sabe qué pueda pasar con ellos.



"La superficie de protección de los datos de los usuarios de Facebook es, por tanto, amplia y heterogénea, y la responsabilidad de protegerlos recae en millones de desarrolladores de aplicaciones que han construido sobre su plataforma", concluye UpGuard.



TECNÓSFERA