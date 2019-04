Ataque a restaurante en EE. UU. expone datos de millones de tarjetas

La cadena de restaurantes de Estados Unidos Earl Enterprise, dueña de establecimientos nacionales tan populares como Buca di Beppo, Earl of Sandwich y Planet Hollywood, confirmó que los datos de las tarjetas de crédito de dos millones de personas fueron vendidos en internet luego de que la compañía sufrió una brecha de seguridad.



Según la firma KrebsOnSecurity, cibercriminales instalaron malware en los sistemas de puntos de venta para lograr robar los datos.

De acuerdo con el reporte, el pasado 20 de febrero de 2019 la información fue publicada en un popular foro de venta de tarjetas de crédito. El fallo se presentó en los sistemas de pago de docenas de restaurantes durante 10 meses, entre el 23 de mayo de 2018 y el 18 de marzo de 2019, según informó la firma.



Earl Enterprises no especificó cuántos clientes en total pudieron haberse visto afectados por el robo pero habilitó un sitio web para verificar los restaurantes filtrados por locaciones: http://www.earlenterprise.com/incident/

La compañía señaló que una vez se enteraron del incidente, “comenzaron rápidamente una investigación interna y contrataron a dos de las principales empresas de ciberseguridad” para tomar las medidas necesarias.



El software malicioso fue diseñado para capturar datos de tarjetas, que podrían haber incluido números de tarjetas de crédito y débito, fechas de vencimiento y, en algunos casos, nombres de titulares de tarjetas.



La compañía señaló que el incidente ya fue solucionado y que se continúan realizando monitoreos en los sistemas para prevenir que incidentes similares vuelvan a suceder en el futuro.



Earl Enterprises recomendó a los clientes revisar cuidadosamente los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y débito tan pronto como sea posible para detectar cargos sospechosos o actividades que no reconoce.



“Lo invitamos a que permanezca alerta y continúe monitoreando para detectar actividades inusuales en el futuro. Si ve algo que no reconoce, debe notificar inmediatamente al emisor de la tarjeta de crédito o débito”, señaló la empresa.



Los pedidos en línea pagados a través de aplicaciones o plataformas de terceros no se vieron afectados por este incidente ni tampoco los establecimientos por fuera de Estados Unidos.



TECNÓSFERA