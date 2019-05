Así como lo lee: HBO borró el 'infame' vaso de café

El capítulo 4 de la octava temporada de 'Game of Thrones' pasará a la historia por el moderno vaso de café que apareció en la mesa junto a Daenerys, en medio de la celebración en Winterfell.

Las críticas y bromas en redes sociales no se hicieron esperar, y aunque la misma plataforma respondió a la audiencia en un primer momento por medio de su cuenta en Twitter, un vocero de HBO confirmó a la prensa especializada que la escena fue editada para que el vaso no aparezca en la plataforma de 'streaming' de HBO.



Se espera que próximamente también sea eliminado de las retransmisiones de televisión por cable.

No he leído a nadie decir que crea que lo de GOT & @Starbucks es una campaña de publicidad planificada y no un error de raccord. pic.twitter.com/uDLjhXoqaJ — ΛLΣX (@marasfero) 7 de mayo de 2019

Algunos usuarios en las redes sociales llegaron incluso a sugerir que podría tratarse de algún tipo de estrategia comercial disfrazada de escándalo. Sin embargo, la edición digital parecía ser la opción más sensata. Después de que las reacciones multitudinarias en redes no se hicieron esperar, el portal The Verge confirmó que el polémico vaso, que para algunos constituye un error de producción inaceptable, fue removido del capítulo 'The Last of the Stark' usando técnicas de edición digital.



No es la primera vez que HBO corrige errores como este: el año pasado, un incidente similar ocurrió en Westworld cuando dos camarógrafos aparecieron en una toma, pero luego fueron removidos mediante edición digital en una versión actualizada del episodio.



