Apple lanzó servicio de TV, de noticias y hasta tarjeta de crédito

En un evento inusual para Apple, con más farándula que tecnología, Apple lanzó este lunes una baraja de servicios que dibujó sus planes para integrar el consumo de contenidos en video, juegos e incluso noticias bajo modelos de suscripción. También anunció, en alianza con Goldman Sachs y Mastercard, una tarjeta de crédito de la marca.

En el evento, que tuvo lugar en el teatro Steve Jobs de la sede la compañía en Cupertino, California, la vicepresidenta para Apple Pay, Jennifer Bailey, dijo que la tarjeta de crédito funcionará a través de la aplicación Wallet de Apple y que los titulares de las tarjetas pueden obtener un reembolso en todas las compras.



La tarjeta también funcionará con las nuevas características de Apple Wallet para ayudar a los consumidores a realizar un seguimiento de sus gastos y sus tendencias de compras mensuales.



Pero el anuncio más relevante quizás haya sido Apple News+, un servicio de noticias que tiene como principal novedad la inclusión de artículos de revistas a cambio d eun pago mensual, algo que no tiene el servicio gratuito existente en la actualidad.



El nuevo producto, basado en el actual Apple News, permitirá a los usuarios acceder a artículos de 300 revistas distintas, entre ellas 'National Geographic', 'Time', 'Vogue', 'People', 'Popular Science', 'Billboard', 'New Yorker', 'Sports Illustrated', 'Fortune', 'TechCrunch' y 'New York Magazine'.



Además de las revistas, los suscriptores también podrán acceder a artículos de pago de dos periódicos de EE. UU. como son 'The Wall Street Journal' y 'Los Angeles Times', pero no a los de 'The New York Times' y 'The Washington Post'.



Apple News+ está disponible desde este lunes en inglés y francés en EE. UU. y Canadá por 9,99 dólares al mes.

La atención se la robó, sin embargo, el nuevo servicio de 'streaming', Apple TV+, que con celebridades como Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon y Jason Momoa, lanza a la firma a competir con rivales como Netflix y Hulu.

La propuesta de Apple es integrar en un solo servicio los contenidos de plataformas como CBS, HBO, Amazon Prime y, por supuesto, sus propias producciones.

La propuesta de Apple para renovar la televisión se resume así: Pague solo por los canales que desea ver, acceda a todo desde la misma 'app', sin comerciales y 'on-demand', ya sea 'on line' o no.



Además, Apple anunció otro servicio de abono a videojuegos, Apple Arcade, que permitirá a partir del próximo otoño boreal descargar juegos en el teléfono móvil o en el PC. Este es el primer servicio de suscripción de juegos en dispositivos móviles y computadoras, afirmaron los directivos de la compañía. Los jugadores podrán descargar "más de 100 juegos nuevos y exclusivos".



REDACCIÓN TECNOSFERA*

* CON AFP, Reuters y Bloomberg