Apple confirma que algunos de sus nuevos iPad Pro se venden doblados

Apple ha confirmado que algunos de sus iPad Pro de 2018 vienen con una curvatura en el chasis de aluminio del dispositivo. La compañía le dijo al medio especializado The Verge que se trata de un efecto secundario del proceso de fabricación del dispositivo que no debería afectar negativamente el rendimiento del iPad.



La declaración se da luego de que varios usuarios reportaran la incidencia en redes sociales y foros en internet. Algunos señalaron que la pequeña curva apareció gradualmente luego de un uso normal, sin embargo, la compañía señaló que, por ser un defecto de fabricación, no debería empeorar con el tiempo.

Apple también explicó que el doblez es resultado de un proceso de enfriamiento que involucra los componentes metálicos y plásticos del iPad Pro durante la fabricación, de acuerdo con The Verge.



Ambos tamaños del nuevo iPad Pro, es decir los modelos de 11 y de 12,9 pulgadas, pueden presentar el problema. Sin embargo, la publicación del medio recalca que el problema parece ser más pronunciado en los modelo LTE (estándar para comunicaciones inalámbricas de alta velocidad), ya que hay una tira de plástico que rompe los lados planos de aluminio del iPad y es ahí donde se ubica la línea de la antena.



Quienes se vean afectados por este inconveniente podrán solicitar un cambio en la Apple Store o en otros minoristas pero no está claro si se permitirán los canjes después de este periodo de tiempo.



Apple ya había estado en el ojo del huracán por una controversia similar cuando se reportó una flexión en el chasis del iPhone 6, que incluso ocasionó fallas en los dispositivos móviles. En su momento, la compañía tuvo que lanzar un programa de reparación.



