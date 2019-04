¿Cómo saber qué hacen sus hijos en internet?

En un momento en el que los menores tienen un amplio acceso a los celulares y las tabletas, muchos padres de familia buscan estar actualizados frente a qué ven los niños en internet y cuánto tiempo permanecen conectados.



Esta semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su primer informe sobre la actividad física de los pequeños y recomendó a los adultos promover más juego y ejercicio en los menores a cambio de su entretenimiento en pantallas.



La OMS alertó de las consecuencias de que un menor pase demasiado tiempo frente a equipos electrónicos, como la televisión, el celular, el computador y las consolas, y aconsejó no dejar a los bebés delante de las pantallas.

Si bien hacerle frente a la obesidad infantil, como argumenta la OMS, es una razón de peso para que los padres tengan un mayor cuidado y monitoreo sobre el uso de los dispositivos electrónicos en los más pequeños, también lo es protegerlos de amenazas y contenidos no aptos como videos violentos o materiales sexuales.



Maximiliano Cantis, especialista de la firma de ciberseguridad Eset, expone que hay dos formas de proteger a los menores en internet: una es la tecnológica y la otra, la vía del diálogo. Además de las conversaciones en familia, los padres pueden apoyarse en herramientas de control parental para definir los horarios de navegación, establecer a qué sitios pueden o no acceder y poner límites específicos a categorías como el alcohol, el sexo o la violencia.



“Las 'apps' cuentan hoy con inteligencia artificial que, a medida que se va actualizando, analiza contenidos y sitios no aptos para menores”, manifiesta Cantis, quien explica además que estas herramientas se pueden vincular con los celulares y permiten, por ejemplo, “conectar el perfil del menor con el de los de los padres para que ellos vean a qué redes sociales accede su hijo, por cuánto tiempo y más funcionalidades, que en caso de necesitarlo pueden bloquear o limitar”.



Pero con esto, según argumenta Cantis, también puede aumentar el nivel de control que ejercen los padres.



En Colombia, la Corte Suprema de Justicia, dentro de su jurisprudencia, permite a los padres revisar los correos y redes sociales de sus hijos menores sin que esto constituya una violación a la privacidad.



De acuerdo con la encuesta sobre percepción y usos de internet, que esta semana presentó .Co, la empresa concesionaria para administrar el dominio colombiano, y el Centro Nacional de Consultoría (CNC), el 90 por ciento de los padres encuestados consideran que deben poder acceder libremente a las cuentas privadas de sus hijos con el fin de protegerlos.



“Para que esto no se vuelva invasivo, los chicos tienen que entender por qué lo padres necesitan saber con quiénes están hablando, para lo que los padres deben estar al tanto de amenazas como el ciberacoso o la sextorsión”, explica Cantis, quien resalta que el diálogo, la conciliación y el establecimiento de reglas de uso del celular para los menores son fundamentales.



“Otro consejo importante es que los padres les digan a los chicos que cada vez que suban algo a internet tengan en cuenta que eso queda registrado y puede ser descargado e, incluso, viralizado. Todo lo que suben deja una marca que empieza a ser parte del registro de la vida del chico en internet y se puede volver en contra de él”, agrega.



Por otra parte, los dispositivos electrónicos actuales también cuentan con la función de geolocalización, con la que los padres pueden saber exactamente dónde está el celular y, por lo tanto, dónde está su hijo.



Adicionalmente, hay versiones para niños de plataformas como YouTube Kids, las cuales tienen motores adicionales que filtran los contenidos para que no se muestren cosas que no son aptas para los menores.

¿Cómo activar un control parental?

Opciones como establecer bloqueos de contenido inapropiado e incluso retirar una conexión a internet de forma remota para evitar que el niño navegue más tiempo del acordado, así como recibir informes con datos como cuánto tiempo gastan los menores en una aplicación determinada, serían una herramienta para protegerlos y acompañarlos en espacios digitales.



Estas aplicaciones, disponibles para dispositivos móviles, son más que un filtro que convierte aplicaciones de adultos seguras para menores. La idea de establecer controles es en efecto no permitir el acceso o descarga de aplicaciones, la visualización de páginas o la actividad en juegos que no sean adecuados para su segmentación por edad.



Las siguientes son algunas opciones con las que los padres pueden establecer límites técnicos en dispositivos móviles:

Family Link

La aplicación Family Link, creada por Google, permite configurar las aplicaciones que están permitidas para uso de los menores en otro teléfono. Además de poder controlar el tiempo de uso del dispositivo o configurar una hora para suspender su uso, la aplicación le permitirá a los padres ubicar al menor, siempre y cuando tenga el teléfono consigo.



Esta 'app' funciona con dispositivos Android desde la versión 7.0 (Nougat) en adelante. En caso de que los menores no tengan una cuenta con Google, los padres podrán crear una para mayores de 13 años. La aplicación vincula el celular del menor con el del padre o acudiente y luego permitirá desde informes de actividad hasta configuraciones que funcionan desde un navegador web. Compatible también para dispositivos iOS.

Qustodio

La aplicación Qustodio tiene una versión gratuita con la que padres pueden proteger un dispositivo y establecer controles básicos de protección como configuraciones de Android o prohibir la navegación en modo incógnito.



Para evitar que el menor busque realizar las propias configuraciones del dispositivo, Qustodio le pide al adulto responsable mantener una contraseña para realizar modificaciones.



Después de crear un perfil para el menor, el acudiente podrá no solo ver el histórico de la actividad sino también elegir categorías de sitios web que estarán bloqueadas, entre ellas figuran la pornografía, las drogas, las apuestas, los contenidos violentos, las armas, la blasfemia o el alcohol. Los padres podrán bloquear también, por ejemplo, la participación en foros.



En la versión Premium, la aplicación busca ampliar la protección a múltiples dispositivos y permitir funciones más avanzadas como el seguimiento de la ubicación, el control de mensajes de texto y llamadas o el control de aplicaciones. Compatible también en dispositivos Apple.

Norton Family

A través de la prueba gratuita usted podrá utilizar las funciones del 'software' sin costo durante un mes. Podrá revisar la actividad de navegación, saber qué sitios que visitan sus hijos, bloquear los que resulten inadecuados, saber qué aplicaciones descargaron establecer controles para el tipo de aplicaciones y para el tiempo de uso, incluso habilitando el bloqueo remoto.



Esta aplicación le entrega una serie de palabras clave con las que podrá entender mejor qué es lo que más busca el menor y cómo lo hace para analizar sus preferencias. Compatible también en dispositivos iOS.

