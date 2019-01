'Hackean' información personal de Angela Merkel y otros políticos

Un grupo de 'hackers' publicó datos privados vinculados a la canciller alemana Angela Merkel y a cientos de otros políticos alemanes en lo que ha sido una de las filtraciones de información más grande de su tipo en el país europeo en el que se vulneraron datos como direcciones de correo electrónico, números de celulares, fotos de identificaciones y transcripciones de chat personales, según un informe de Bloomberg.



Los datos se filtraron en las últimas semanas a través de una cuenta de Twitter llamada "G0d" que se identifica en Hamburgo. De acuerdo con el portal de noticias, los atacantes consiguieron las contraseñas de Facebook y Twitter y a partir de los perfiles extrajeron la información.

"Es un ataque de ingeniería social muy elaborado", indicó Simon Hegelich, científico político de la Universidad Técnica de Munich que ha estudiado la manipulación de las redes sociales, quien explicó que al parecer la vulneración afectó a todos los principales partidos políticos alemanes, con la excepción de la alternativa populista para Alemania 'No Kids'. "Las filtraciones fueron coordinadas por cuatro cuentas de Twitter que parecen estar vinculadas a la derecha política", puntualizó.



De acuerdo con la portavoz del gobierno alemán Martina Fietz, el organismo está tomando el ataque "muy en serio".

No obstante este no es el primer ciberataque que sufre Alemania en los últimos años. En 2017, un grupo de 'hackers' intentó infiltrarse en las computadoras de los 'think tanks' asociados con los partidos de la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata de Alemania. Un año antes, los estafadores crearon un servidor falso en Letonia para inundar a los legisladores alemanes con correos electrónicos de 'phishing'. Así mimso, en 2015, los cibercriminales rompieron la red del parlamento del Bundestag y robaron 16 gigabytes de datos.



Desde entonces, el gobierno alemán ha reforzado su sistema de ciberseguridad estableciendo una unidad de defensa cibernética en 2017 con miles de soldados y expertos en TI para proteger las redes militares e infraestructura como centrales eléctricas y hospitales.



Por ahora, la Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania, conocida como BSI, encabeza la investigación sobre esta última gran filtración de información.

Hackerangriff auf Politiker: Das BSI prüft den Fall derzeit in enger Abstimmung mit weiteren Bundesbehörden intensiv. Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum hat die zentrale Koordination übernommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand liegt keine Betroffenheit der Regierungsnetze vor. — BSI (@BSI_Presse) 4 de enero de 2019

"Los perpetradores quieren erosionar la confianza en nuestra democracia y en nuestras instituciones", expresó la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, según la agencia de noticias DPA. "No se debe permitir que los delincuentes y sus partidarios dicten el debate en nuestra nación", agregó.



*Con información de Bloomberg