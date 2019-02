Amazon y Google piden más información de dispositivos inteligentes

Amazon y Google han posicionado sus altavoces inteligentes como el epicentro de las casas inteligentes, lo que les ha permitido recopilar información de su uso durante años. Saben, por ejemplo, cuando alguien utiliza sus altavoces Echo o Google Home para poner música o para prender una luz.



Ahora estos gigantes de la tecnología estarían pidiendo a los fabricantes de accesorios para hogares inteligentes como Logitech y Hunter Fan Company que envíen un flujo continuo de información.



Es decir, que todos los accesorios inteligentes para el hogar deben informar, independientemente del uso del altavoz inteligente, todas las funciones que realicen. Por ejemplo, si las luces inteligentes están apagadas o no, el canal de sintonía del televisor o si las cerraduras están cerradas o abiertas.

A pesar de que esta información no parece ser tan relevante como las aplicaciones con geolocalización de dispositivos móviles o la información privada que comparte con redes sociales o aplicaciones, la tecnología para el hogar puede ser una gran fuente de información para llenar los espacios vacíos del perfil de los clientes.



"Una de las cosas más fundamentales es la ocupación. Hay mucho que podrían hacer con eso", dice Brad Russell, quien rastrea los productos de casas inteligentes para la firma de investigación Parks Associates Inc.

Algunos fabricantes de dispositivos inteligentes rechazan esta iniciativa, argumentando que las actualizaciones automáticas no les ofrecen a los usuarios la posibilidad de seleccionar o decidir la información que comparten. Según Amazon y Google, la información recopilada sobre el uso de los dispositivos móviles es utilizada para optimizar las funciones de sus asistentes de voz, que se traduce en tiempos de respuesta más cortos, mejores interfaces y mejores sugerencias para el uso de esta tecnología.



Los altavoces inteligentes son un mercado en crecimiento, liderado por Echo de Amazon y Google Home, siendo Alexa y el Asistente de voz de Google los asistentes más populares. Ambos han tenido antecedentes con el manejo de privacidad de los comandos de voz, ya sea por haber grabado mensajes de voz por error o por enviarlos a otros.



Las encuestas muestran que alrededor de una cuarta parte de los propietarios de altavoces inteligentes de los EE. UU. los usan regularmente para controlar otra cosa, un porcentaje que los analistas esperan que aumente.



"Compartir en exceso por el hecho de compartir en exceso probablemente nunca sea algo bueno", dice Ian Crowe, director sénior de Logitech International. Antes de compartir datos, "deberíamos tener una buena razón, y nuestros usuarios deberían estar de acuerdo en que es una buena razón", agregó el portavoz del fabricante de dispositivos inteligentes para el hogar.

Algunos desarrolladores como Logitech han optado por utilizar descripciones amplias de los usuarios y su interacción con los dispositivos inteligentes. Otros fabricantes habrían solicitado concesiones a Amazon y Google con respecto a la privacidad y transparencia sobre el uso de datos, pero fueron rechazadas, según un informe de Bloomberg.



Amazon dice que la compañía no vende datos de usuarios y no usa la información que obtiene de los informes de estado para publicidad. Los informes de estado están diseñados para habilitar funciones útiles para los clientes, aclaró, pero no aportó detalles de cuánto tiempo almacena esa información. Google se negó a comentar sobre los informes de estado.



Amazon y Google permiten a los usuarios eliminar los datos acumulados de la casa inteligente, pero no hay ninguna opción para dejar de recopilar desde dispositivos específicos. A menos de que lo desconecte del sistema.



"Sabemos que hay preocupaciones de los consumidores, más profundas de lo que se ha escrito, acerca de la cantidad de escucha que realmente está realizando cualquier sistema de voz", dice Martin Plaehn, quien dirige Control4, un constructor de herramientas de administración de hogares inteligentes.

"Y pensamos que si el mundo realmente supiera lo que estaba sucediendo, se crearía un verdadero problema", agregó Plaehn.



La gente entiende intuitivamente que al pedirle a un asistente de voz que controle un dispositivo, le están dando a la compañía información sobre esa acción, dice. Es menos probable que sepan que al vincular una televisión al sistema comienza un proceso de transmisión de actualizaciones cuando alguien cambia el canal o lo enciende o apaga.



Amazon y Google seguramente marcarán las pautas y términos al resto del mercado debido a que otros actores, aunque recopilan información, no tienen la maquinaría suficiente para utilizarla.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

*Con Bloomberg

EN TWITTER: @TecnósferaET