Crean un navegador para adentrarse en la 'dark web'

Un "Google para la dark web", así lo presenta la start-up francesa que desarrolló un sistema para navegar en las entrañas de la internet que no está indexada; es decir, entre los contenidos que no son visibles a través de los buscadores tradicionales.



La 'dark web', o internet oscura, ha sido por décadas un espacio de difícil acceso, que según datos de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, Darpa, alberga un 95 por ciento del tráfico de todo internet, dejando un 5 por ciento a la web visible. Este espacio, en el que navegadores como Google, Mozilla Firefox o Safari no logran entrar., ha sido relacionado con drogas, armas, trata, documentación ilegal, contratos a mercenarios digitales y todo tipo de actividades que se resguardan en el anonimato.

Aunque la mayoría de los usuarios de internet no se aventuran más allá de los límites de la web conocida, quienes por razones diversas (incluyendo a refugiados, defensores de derechos humanos y hasta periodistas amenazados) desean proteger su identidad utilizan programas como The Onion Router (TOR), Free Net o I2P, para acceder a otras capas de la web.



Pero la experiencia de la web no indexada no es amigable, especialmente si no se tiene una dirección exacta a la que ir, pues se despliega una secuencia aleatoria de números y letras con extensiones ".onion" o ".i2p". Aleph, como lo hace Google Chrome en otro nivel, opera como un motor de búsqueda que indexa páginas en 70 lenguas diferentes. Durante los cinco años, ha identificado 20 millones de páginas de TOR referenciadas en más de 13.000 sitios.

La idea de un navegador para el lado oscuro de internet surgió hace 6 años. Nicolás Hernández, director general de Aleph Networks, creó la empresa en febrero de 2012 como una sociedad anónima simplificada (SAS), junto a un amigo y su esposa Céline Haéri, con un capital de 82.494 euros. En sus principios lograron recaudar 200.000 euros, pero varias veces estuvieron a punto de quebrar hasta encontrar un cliente que les apoyara: los militares.



"La dirección general de adquisición de armas y tecnología del ejército francés nos encontró. Dos días después del ataque contra Charlie Hebdo nos pidieron una demostración", cuenta Céline Haéri, cofundadora de Aleph Networks, haciendo referencia a la masacre de 12 personas en 2015 en las oficinas de la revista en París.



"Hemos hecho un inventario de casi todo el 'dark web'", dijo Haéri en entrevista con AFP. Según la cofundadora se trata de una herramienta que no debe caer en las manos equivocadas, por lo que han rechazado cerca de un 40 por ciento de las solicitudes de licencia del navegador, basándose en las recomendaciones de un comité de ética y de los consejos de sus clientes gubernamentales.



"El ejército es particularmente sensible al discurso que consiste en decir que si no se conoce un territorio, como es el caso en el 'dark web', éste no puede ser dominado", añade.



Pero para Nicolas Hernández, director general de la start-up francesa, también es de considerar que existen usuarios en la dark web que utilizan esos espacios por ejemplo para ocultarse de regímenes totalitarios y organizar una resistencia.



Al usar el software, sus creadores muestran cómo con criterios de búsqueda "Glock" y "bitcoin" aparecen varios sitios donde se venden ese tipo de pistolas alemanas y se paga en la criptomoneda, que en un inicio fue conocida por su uso en la internet oscura. Otra búsqueda de 'Cesio 137', un elemento radiactivo que puede usarse para crear una bomba, revela 87 sitios en la 'dark web' donde podría ser comprado. En otra página aparece una explicación sobre cómo hacer explosivos o una bazuca 'casera'. Según cuenta Hernández: "Algunos sitios incluso tienen un sistemas de estrellas en función de la satisfacción del cliente".



Según la start-up, entre los planes está el agregar capacidades de inteligencia artificial a su software, para lograr por ejemplo reconocer imágenes que van desde rifles Kalashnikov hasta víctimas de abuso infantil. Esperan cerrar 2018 con unos ingresos de 660.000 euros y duplicar esa cifra para el 2019.



Aunque hay esfuerzos por añadir más clientes del sector privado a su lista de clientes, en cuanto más personas y empresas utilicen el motor de búsqueda de Aleph, el riesgo que organizaciones criminales o gobiernos totalitarios tengan acceso aumenta. Para Hernández, el principal desafío será "crecer mientras se establecen pautas claras para manejar las espinosas cuestiones éticas".



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con AFP.