¿Estamos listos para usar un carro autónomo con responsabilidad?

Los carros autónomos, que ya son una realidad en compañías como Nuro, Waymo y Tesla, toman cada vez más fuerza, pero no sin estar rodeados de polémicas por su modelo de conducción.



Si bien varias de estas empresas ya están introduciendo al mercado los vehículos, incluso en ciudades de Estados Unidos como Arizona ya son parte del tráfico, qué tanto se puede o no hacer en un carro que se maneja solo es una cuestión que para muchos aún no está clara.

La empresa de Elon Musk, Tesla, ha estado especialmente envuelta en varios accidentes a causa del piloto automático de sus vehículos y varios de sus usuarios se han preguntando qué tan segura es la función, mientras que la firma norteamericana asegura que el pasajero debe estar atento todo el trayecto, aunque no sea el que conduce.



Hace cinco días le impusieron una demanda por un accidente sucedió hace más de un año cuando esta función en un Model X no funcionó e hizo que el carro colisionara y terminara en un incendio fatal.



También, durante el CES de este año, uno de sus autos en piloto automático atropelló a un robot, también autónomo.



Y ahora, una pareja en Estados Unidos decidió filmar una cinta para adultos en un Tesla que iba en piloto automático. Sin darse cuenta, apagaron la función al tocar accidentalmente el volante y el viaje por poco termina en tragedia.

A pesar de los incidentes, Tesla anunció que sus planes de vehículos autónomos aún no finalizan. Para el próximo año esperan desplegar "robotaxis" autónomos que funcionen como servicio de transporte a través de una app de viajes.



Ante los recurrentes accidentes -que la mayoría de veces ocurren por descuido de los pasajeros- en su página web, la compañía indica: "El autopilot (piloto automático) está diseñado para usarse con un conductor totalmente atento, que tiene las manos en el volante y está preparado para asumir el control en cualquier momento. Si bien el sistema está diseñado para ser más capaz con el tiempo, en su forma actual, no es un sistema de auto conducción".



REDACCIÓN TECNÓSFERA