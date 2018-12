Las 10 historias más vistas en Internet en 2018, según Chartbeat

AFP

7. 'Donald Trump no quería ser presidente', de New York Magazine: A inicios de este año, el libro 'Fire and Fury' del periodista Michael Wolff causó revuelo en Estados Unidos. Wolff aseguró en su libro que Donald Trump no quería ser presidente de Estados Unidos y únicamente se presentó a la contienda electoral de 2016 para lograr publicidad y negocios. En enero la revista New York Magazine publicó un extracto del libro bajo el título 'Donald Trump no quería ser presidente', acompañado con ilustraciones de Jeffrey Smith. El libro, entre otras cosas, también asegura que, la noche electoral, la esposa de Trump, Melania, "estaba llorando, y no de alegría", porque su marido le había garantizado que no ganaría las elecciones.