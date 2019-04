¿Compraría un televisor vertical?

Buscando satisfacer las necesidades de la generación de Millenials, Samsung acaba de lanzar al mercado una propuesta innovadora para el negocio de pantallas de video. Se trata del primer televisor en posición vertical, que busca simular el formato de los teléfonos móviles.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes consumen contenido en formato vertical, el dispositivo, llamado Samsung Sero, optimizará los videos en la pantalla completa.



La idea es que los usuarios puedan sincronizar su celular con este panel vertical. Para ello, se utilizará una función de duplicación simple, basada en la tecnología NFC (o comunicación de campo cercano), que permite el intercambio de datos entre dispositivos con solo acercarlos.



Samsung resalta que la propuesta no solo facilitará la visualización de imágenes y videos sino también de otros contenidos como sitios de compras.



La compañía surcoreana informó que si el usuario lo desea, la pantalla del televisor se puede girar y ajustar el contenido a la posición horizontal, como cualquier TV convencional.



La pantalla del Samsung Sero es de 43 pulgadas, viene en color azul marino y cuenta con un altavoz de gama alta de 60 vatios. Cuando no se está observando contenido, se pueden configurar imágenes como fotos y relojes.



El televisor se lanzará en Corea del Sur a finales de mayo, a un precio de 18,9 millones de won (unos 14.600 euros), es decir unos 50 millones de pesos.



Samsung también lanzó otros dos nuevos modelos: ‘The Serif’, que incluye una función de ‘Pantalla mágica’, para mostrar, por ejemplo, el clima y la hora y ‘ The Frame’ que ilustrará imágenes de obras de arte expuestas en museos.



