¿Podría el S10 ser el teléfono plegable de Samsung?

Samsung celebrará con bombos y platillos los 10 años de su línea de 'smartphones' Galaxy el próximo 20 de febrero con la revelación de su modelo S10. Pero una vallas publicitarias vistas en Francia han dado rienda suelta a rumores que creen que el nuevo dispositivo será en realidad el primer celular plegable de la marca, que meses atrás fue anunciado que verá la luz en 2019.

El domingo, la firma surcoreana emitió un comunicado en el que llama la atención sobre las vallas publicitarias, que fueron instaladas en la Place de la Concorde de París, Francia. El texto en coreano (미래 를 펼치다" y "이월 이십일") traducen: El futuro se desdobla" y "20 de febrero".

Las vallas publicitarias aparecieron el la Place de la Concorde en París. El texto en alfabeto coreano traduce “El futuro se desdobla" y "20 de febrero". Foto: Samsung

El comunicado también apunta " ¿Qué depara exactamente el futuro de la marca Galaxy? Tendrás que esperar hasta el Galaxy Unpacked 2019 el próximo mes para averiguarlo".

En noviembre pasado, la firma surcoreana presentó el prototipo Infinity Flex Display entre un juego de luces que no permitía visualizar el dispositivo completamente.



Según el portal especializado The Verge, el esfuerzo de mercadeo de Samsung con las vallas da pistas sobre los planes de la marca que, para el medio estadounidense, "no ha dado grandes saltos desde el Galaxy S7 de 2016".



El S10 sería la "esperanza de recobrar su reputación como lider tecnológico y un dispositivo plegable ya ha capturado la imaginación de muchas personas".



El próximo 20 de febrero se sabrá de primera mano si los rumores eran ciertos, o si por el contrario el S10 y el Infinity Flex Display son dos dispositivos diferentes.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET