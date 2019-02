¿Por qué 2018 fue uno de los peores años para el sector de celulares?

En 2018 el mercado de teléfonos inteligentes sufrió una de sus peores caídas en ventas. El número de smartphones vendidos en el mundo dismunyó un 4,1 por ciento, hasta las 1.400 millones de unidades enviadas, según una investigación de la empresa IDC, que prevé que durante este año la tendencia se puede mantener.

El decline tuvo mayor relevancia en el mercado chino, que representa cerca del 30 por ciento de las ventas de teléfonos inteligentes, con una caída del 10 por ciento, según IDC.



Además en medio del lento crecimiento del mercado, que de por sí ya venía saturado, Apple reveló una insólita caída en sus ingresos en el cuarto trimestre del año pasado.



"El mercado de los teléfonos inteligentes es ahora mismo un desastre", explica Ryan Reith, analista de IDC. "Fuera de un puñado de mercados de alto crecimiento como India, Indonesia, Corea del Sur y Vietnam, no vimos mucha actividad positiva en 2018", afirmó.



Según Reith, entre las razones que llevaron al lento crecimiento del mercado se encuentran la incertidumbre política y económica y la frustración por el alto costo de los teléfonos. Además, dice el experto,





El CEO de Apple, Tim Cook, también señaló que el frenazo en las ventas del iPhone se debe, entre otras cosas, al aumento del precio del dólar estadounidense durante el último año que ha hecho que los productos de Apple sean mucho más caros que los de sus rivales.

En mercados emergentes no se puede hacer que la gente pague una cuarta parte de sus ingresos mensuales por un teléfono; no renunciando a comida por mensajes de texto

Ademas, según dijo Cook, la compañía se vio afectada por el recorte en las ayudas que dan las compañías telefónicas para garantizar la permanencia del servicio durante un tiempo, lo que se traduce en que los consumidores tienen que hacer frente al pago de más de 1.000 dólares por algunos de los teléfonos más caros del mercado.



"En mercados emergentes no se puede hacer que la gente pague una cuarta parte de sus ingresos mensuales por un teléfono; no renunciando a comida por mensajes de texto", analizó Rob Enderle, analista independiente de Silicon Valley.. En un gesto inusual, Apple anunció que reducirá precios en algunos mercados para mitigar los efectos de la subida del dólar estadounidense.



A pesar de la caída, el mercado de los teléfonos inteligentes los analistas coinciden que el mercado seguirá manteniéndose floreciente durante varios años. De acuerdo con el director asociado de Counterpoint, Tarun Pathak, este año es probable que los fabricantes de teléfonos inteligentes lleven a los clientes a actualizar sus dispositivos con innovaciones como la conexión a la red ultrarrápida 5G y las pantallas plegables. Se espera que Samsung, por ejemplo, presente un dispositivo con pantalla plegable en el lanzamiento de la nueva familia del Samsung Galaxy S10 en un evento en San Francisco, (California EE. UU.) este mes de febrero.



Por otro lado, es claro que los smartphones seguirán siendo vistos como imprescindibles por muchos ciudadanos en todo el mundo. "Aún no tienen un sustituto viable", afirma sobre los teléfonos inteligentes Rob Enderle, analista independiente de Silicon Valley. "Siempre existe la posibilidad de ir a los 'wearables' (aparatos o complementos de uso diario, convertidos en dispositivos electrónicos) o gafas de realidad virtual (HMD), pero ninguno de ellos ha surgido como una amenaza real", agregó.



Werner Goertz, analista de Gartner, empresa dedicada a las investigación de tecnologías de la información, tiene una visión más optimista y dice que el mercado de los teléfonos vivirá cierta estabilización a finales de este año. "Los teléfonos móviles están aquí para quedarse", afirma Goertz, mientras sugiere que los consumidores podrían estar esperando aparatos con nuevas funciones.



"Los teléfonos plegables representarían realmente una buena característica disruptiva", adelanta.



Analistas señalan que estas fluctuaciones en las ventas también las sufrieron otros productos tecnológicos, como los computadores portátiles. "Los mercados siempre se ralentizan, cuando las compañías tienen que gastar más en mercadotecnia para que la gente salga y compre cosas", explica Enderle.



TECNÓSFERA CON AFP*